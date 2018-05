Onderzoek naar verdacht overlijden in ziekenhuis

Schaarbeek / Brussel - Een 61-jarige man is begin deze maand in mysterieuze omstandigheden overleden in het Paul Brienziekenhuis in Schaarbeek. Zijn kamergenoot werd ervan verdacht hem om het leven te hebben gebracht.

Voor Philippe F. is een verblijf aan het Paul Brienziekenhuis fataal afgelopen. De man moest opgenomen worden op de longafdeling en lag er op de kamer met een 22-jarige man. Beide mannen zouden drie dagen lagen met elkaar in de clinch hebben gelegen om nog onbekende reden. Toen verplegers op 1 mei het levenloze lichaam van Philippe F. vonden in zijn bed, gingen er alarmbellen af. Het personeel vreesde dat er meer aan de hand was. De man leek immers omgekomen door wurging met het snoer van zijn baxter of beademingstoestel. De politie werd erbij gehaald en aanvankelijk werd de 22-jarige C.K. als verdachte aanschouwd.

Het parket werd op de hoogte gebracht van het verdachte overlijden. Dat stuurde een wetsdokter en het labo van de federale politie ter plaatse in de hoop sporen te vinden van wat er tijdens de nacht van 30 april op 1 mei gebeurd is. “Er werd ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam . Daaruit bleek echter dat er volgens de eerste vaststellingen geen tussenkomst van iemand anders was”, laat het parket weten. “Maar er is wel een vooronderzoek aan de gang. Om dat niet in het gedrang te brengen, wordt er geen commentaar meer gegeven.”

Vraag blijft of de kamergenoot van Philippe F. betrokken was bij het overlijden of niet. Hij werd voorlopig niet aangehouden.

Bij het ziekenhuis zelf zijn ze karig met informatie. “Het gerecht is inderdaad een onderzoek gestart naar het overlijden, maar in het belang van het onderzoek en het beroepsgeheim, geven wij geen commentaar.”