Hoe de Belgische peren aan een wereldwijde veroveringstocht bezig zijn

De Belgische conference peer mag nu ook in Vietnam op de markt komen. Het fruit is aan een stille verovering van de wereld bezig. “Wat de kiwi voor Nieuw-Zeeland is, moet de peer voor ons worden”, aldus Filip Appeltans, algemeen secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.

Bijna drie jaar nadat de eerste aanvraag werd ingediend, werd maandag in Hanoi - in het kader van de economische missie onder leiding van Vlaams minister-president Geert Bourgeois - de eerste Belgische peer op Vietnamese bodem voorgesteld. De verwachting is dat vanaf oktober de eerste scheepsladingen zullen arriveren in het Zuidoost-Aziatische land, om vanaf dan in de winkelrekken te liggen. Daarmee is Vietnam de zoveelste exportmarkt voor het Belgische fruit.

De peer is een zegen voor de Vlaamse - 95 procent van de Belgische productie komt uit Vlaanderen - telers. “De conference peer valt niet te kopiëren. Nergens anders in de wereld, behalve in Nederland, valt de peer te kweken, wegens klimatologische omstandigheden”, vertelt Appeltans. Met andere woorden: in tegenstelling tot bijvoorbeeld appels heeft de conference wereldwijd amper concurrentie. De peren zijn ook het hele jaar rond te bewaren én ze spreken de twee belangrijkste smaakprofielen aan. “Zowel wie graag knapperig fruit eet, als wie graag zoet eet, komt aan zijn trekken”.

De perenproductie is ons land - vooral in Limburg, Oost-Vlaanderen en het Waasland - zit dan ook in de lift. Vorig jaar bedroeg de productie zowat 350 miljoen kilogram. De peer - zowat negentig procent van de perenproductie is conference - heeft dan ook de appelproductie achter zich gelaten. Waar vroeger op de 16.000 hectare appelen en peren de helft peren werden verbouwd, is dat intussen gestegen tot 10.000 hectare, voor 6.000 hectare appelen.

“Wat de kiwi voor Nieuw-Zeeland is, moet de peer voor ons worden”, zegt Appeltans. Wie peer zegt, moet met anderen woorden aan België denken. Niets voor niets worden conference peren in China ‘belgian pears’ genoemd. De Nedelanders kwam wat achter, en hun fruit wordt er ‘dutch belgian pears’ genoemd.