Neymar maakt deel uit van definitieve Braziliaanse WK-selectie, Peruviaanse vedette geweigerd door TAS

Braziliaans bondscoach Tite heeft zijn selectie voor het WK in Rusland al op papier gezet. PSG-vedette Neymar is van de partij, ook al is hij nog revaliderend van een breuk van een middenvoetsbeentje.

Neymar brak eind februari zijn middenvoetsbeentje maar zijn revalidatie verloopt voorspoedig. En dus maakt Neymar gewoon deel uit van de selectie. Zijn boezemvriend Dani Alves zal er niet bijzijn. De ervaren flankverdediger is geblesseerd. Ook verdediger David Luiz heeft de selectie niet gehaald.

