Blijft publiekslieveling bij Standard? PSV jaagt op Edmilson

Het wordt voor Standard nog een hele klus om Junior Edmilson komende ­zomer uit de klauwen van buitenlandse topclubs te houden. De vleugelspits staat op de lijst van PSV. Bij de Nederlandse landskampioen geldt hij als alternatief in het geval dat sterspeler Hirving Lozano na het WK vertrekt.

De 23-jarige Edmilson is ­bezig aan een ijzersterke Play-off 1. Met zeven goals en drie assists heeft hij een belangrijk aandeel in de indrukwekkende opmars die Standard de voorbije weken inzette. Ook zondag tegen Club Brugge (1-1) was de Belgische Braziliaan de beste Rouche op het veld. De glansrol van Edmilson is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vanuit Duitsland, Engeland, Nederland en Spanje sluimert er belangstelling.

Een opvallende gegadigde is PSV. De club uit Eindhoven pakte dit seizoen voor de 24ste keer de Nederlandse ­titel en is daarmee verzekerd van de laatste voorronde van de Champions League. Keerzijde van het succes is dat er jacht wordt gemaakt op hun twee vleugelaanvallers: het Nederlandse toptalent Steven Bergwijn en (vooral) sterspeler Hirving Lozano. De Mexicaan scoorde dit seizoen 17 keer in de Eredivisie en gaat nog naar het WK in Rusland.

Geen Anderlecht

In Eindhoven houden ze in ieder geval serieus rekening met een vertrek van Lozano en Bergwijn. Edmilson staat hoog op de lijst van potentiële vervangers. PSV kan hem paaien met het feit dat Ronaldo en Romario, twee van Edmilsons idolen, hun weg naar de absolute club via de lampenclub begonnen. Gevraagd naar een reactie ontkent Marcel Brands, technisch directeur van PSV, de belangstelling voor Edmilson niet. “Wij kijken vanzelfsprekend veel in België, maar als er bij ons niets gebeurt met Bergwijn en Lozano zullen wij op die posities niets doen.”

Edmilson heeft nog een contract tot medio 2019 in Luik, maar heeft een nieuw, sterk verbeterd voorstel op zak. Toch gaat zijn voorkeur uit naar een buitenlandse transfer. Hierdoor is Anderlecht, dat serieus geïnteresseerd is, geen optie. In Sint-Truiden volgen ze de transferperikelen op de voet. Standard haalde Edmilson in januari 2016 voor 1,5 miljoen euro weg bij STVV en de ­Kanaries bedongen een fiks doorverkooppercentage: 50 procent van de meerwaarde.