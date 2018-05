Charleroi wil afschaffing halvering punten weer op tafel

Als het van Charleroi afhangt, zal de Pro League weldra weer de halvering van de punten voor Play-off 1 bespreken. Club Brugge breekt er al langer een lans voor en wordt nu gevolgd door Charleroi.

Dat zakte na het einde van de reguliere competitie in PO1 van de tweede naar de zesde plaats. “Zonder halvering krijgen de posities op het einde van de reguliere competitie de waarde die ze verdienen”, ­aldus Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi. Hij is er zich wel van bewust dat een wijziging niet makkelijk wordt. Er is een grote meerderheid voor nodig en de wijziging kan niet ingevoerd worden voor het seizoen 2020-21.