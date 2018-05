Nieuw stadion op komst, maar Club gaat nog investeren in Jan Breydel

Een nieuw stadion is op komst, maar dat wil niet zeggen dat Club Brugge het Jan Breydelstadion laat verloederen. Blauw-zwart wil een deel van de Champions ­League-miljoenen investeren in het opknappen van Olympia en de uitbouw van de vipruimtes.

Het nieuwe stadion van Club is er nog niet. Nog lang niet. “Himalaya’s beklimmen”, omschreef voorzitter Bart Ver­haeghe het verloop van het ­stadiondossier zondagavond. De Vlaamse Overheid mag dan wel al het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor een stadion langs de Blankenbergse Steenweg hebben goedgekeurd, meerdere groepen gingen in beroep tegen die beslissing. De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of het GRUP vernietigd moet worden. Voetballen in het nieuwe Brugse stadion staat sowieso ten vroegste in 2022 gepland.

Beter sanitair, betere vip

“Dat stadion is nochtans ­finaal de laatste hefboom die Club nodig heeft om op een hoger niveau te komen”, vindt CEO Vincent Mannaert. “Binnen de huidige infrastructuur zitten we gewoon aan ons plafond. En groeimarge heeft een direct verband met infrastructuur.”

Daarom dat Club het niet wil nalaten om te blijven investeren in het oude Jan Breydel­stadion. “Het geld van de Champions League (de 12,7 miljoen euro die elke club in de groepsfase krijgt, ondergaat ­komend seizoen een stijging, nvdr.) willen we herinvesteren in het sportieve en – het klinkt onwaarschijnlijk – het huidige stadion.”

Concreet wil Club het sanitair op Olympia aanpakken, moet de bereikbaarheid naar de drankenstands ingenieuzer verlopen en moeten de vipruimtes voor de business­partners van een beter comfort voorzien worden. “We willen onze faciliteiten beter maken, ook al weten we dat het een oud stadion is”, besluit ­Mannaert.