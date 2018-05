CD&V is zoveelste forse uitlating van eigen kamerlid beu: hoe ‘Straffe Hendrik’ zijn collega’s steeds weer op de kast weet te jagen

“Een begroting die niet in evenwicht is, keur ik niet goed.” Die waarschuwing van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert is bij de partijtop in het ­verkeerde keelgat geschoten. Zijn ­uitlating werd gisteren dan ook unaniem afgekeurd op het partij­bestuur. Het is lang niet de eerste keer dat ‘Straffe Hendrik’ zijn collega’s op de kast jaagt.

Grote eensgezindheid op het CD&V-partij­bestuur gistermorgen, waarin de kopstukken ­wekelijks verzamelen blazen. Niet over een wetsvoorstel of een campagneactie, wel over de afkeuring van de uitspraken van Kamerlid en voormalig staatssecretaris Hendrik Bogaert.

Die had er zondag mee gedreigd om de federale ­begroting van 2019 niet goed te keuren als die niet in evenwicht zou zijn. Zelf spreekt hij van een “constructief voorstel”. “Ik ben nog soepel, want van mij mogen ze het evenwicht spreiden over twee jaar”, zegt hij.

Bogaert gebruikte bij zijn allereerste campagne in 1999 de slogan ‘Straffe Hendrik’. Die bijnaam blijft hij waarmaken. Foto: rr

Maar daar denkt de top dus anders over. “Er mag intern discussie zijn, maar vanaf er een beslissing is, dan draag je die samen uit”, zegt voorzitter Wouter Beke, bij monde van zijn woordvoerder. “Als je partijgenoten je uitspraken unaniem afkeuren, dan is er een ­probleem. Er zullen dus nog verdere contacten zijn met Bogaert.”

Het is niet de eerste keer dat ‘Straffe Hendrik’ het geduld van zijn voorzitter op de proef stelt. Ongeveer een jaar geleden riep Beke het West-Vlaamse parlementslid al eens op het matje, toen hij hetzelfde dreigement uitte over de begroting van 2018.

De spanningen tussen beiden ­bereikte een hoogtepunt toen Bogaert, volledig ­tegen de partijlijn in, voor een verbod pleitte op religieuze tekens in de openbare ruimte, waaronder de hoofddoek.

Vraag is dan ook of de positie van de West-Vlaming niet stilaan onhoudbaar is geworden. Geen sprake van, zegt Kurt Vanryckeghem (CD&V), burgemeester van het West-Vlaamse Waregem, én vriend van Bogaert. “Hendrik vertegenwoordigt de rechterflank van onze partij”, zegt hij. “Iemand die af en toe zijn stem verheft, en die onze partij wakker houdt. Maar hij is een CD&V’er in hart en nieren. Ik ben dan ook honderd procent zeker dat hij lijsttrekker wordt van de West-Vlaamse ­Kamerlijst in 2019.”

60.000 voorkeurstemmen

Bogaert, in 2014 goed voor zo’n 60.000 voorkeurstemmen, bevestigt dat hij nog steeds kandidaat is voor die plek.

Bovendien ontkent hij dat hij de partijlijn zou afvallen. “Meer nog: een begroting in evenwicht ís de partijlijn”, zegt hij. “Stel je voor dat ik de begroting blindelings zou goedkeuren. Dát zou pas een uitholling zijn van mijn politiek mandaat.”