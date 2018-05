Optima-imperium is nu helemaal gevallen: “Naam Piqueur maakte doorstart bijna onmogelijk”

Bijna twee jaar nadat de Gentse Optima Bank van Jeroen Piqueur failliet werd verklaard, legt nu ook de tot Your Estate Solution (YES) herdoopte vastgoedtak de boeken neer. “De negatieve perceptie rond de NV Optima, YES en de naam Piqueur maakte de doorstart bijna onmogelijk”, schrijft voorzitter Gorik Vandersanden in een e-mail aan zijn medewerkers. Veertien mensen verliezen hun baan.

Een van de laatste dominoblokjes van het Optima-imperium van Jeroen Piqueur is gevallen: Optima Global Estate – dat na het faillissement van de Optima Bank half juni 2016 een doorstart probeerde te maken onder de naam Your Estate Solution – legt vanochtend de boeken neer. Dat staat te lezen in een brief die de veertien medewerkers maandagochtend kregen en is ons bevestigd door Gorik Vandersanden, voorzitter van YES en schoonzoon van Jeroen Piqueur.

In oktober 2016 vroeg en kreeg de vastgoedpoot bescherming tegen zijn schuldeisers, waardoor de familie Piqueur (lees: vader ­Jeroen, zoon Ruben en schoonzoon Gorik) de tijd kreeg om met de belangrijkste schuldeisers – de curatoren van Optima Bank, KBC Bank, Belfius en de investeringsgroep Saffelberg van ondernemer Jos Sluys – een akkoord te sluiten over een reorganisatieplan. Half februari vorig jaar zette de rechtbank van koophandel het licht op groen voor de doorstart. “We hebben moeten vaststellen dat de realisatie van ons plan zeer moeilijk, zo niet onmogelijk was.” Volgens Vandersanden moest het bedrijf te veel vastgoeddeals sluiten “waarbij we enorme financiële toegevingen deden”. Allemaal een gevolg van “de negatieve perceptie gecreëerd in de media rond de NV Optima, YES en de naam Piqueur”.

(lees verder onder de foto)

Toen Jeroen Piqueur (links) in december werd vrijgelaten onder voorwaarden, werd hij opgehaald door Gorik Vandersanden (rechts). Foto: DVH

De druppel te veel

De druppel te veel kwam er in december 2017, toen Jeroen ­Piqueur en zijn kinderen Ruben en Rebecca werden aangehouden en er ook een huiszoeking kwam bij YES. Toen was het “onmogelijk om nog te geloven in een succesvolle afloop”, zegt Vandersanden. “Eenieder die vandaag een appartement zou ­kopen, zal begrijpelijk de nodige controle doen op het internet, zo automatisch al snel op het internet geconfronteerd worden met het smeuïge verhaal van Optima, Optima Global Estate, YES en de naam Piqueur en dus niet langer bereid zijn met YES een transactie te ondertekenen”, klinkt het in de brief.

En dus zat er weinig anders op dan op zoek te gaan naar een koper. Dat leek te lukken, maar op het laatste nippertje trok de Gentse vastgoedontwikkelaar Immogra Group zich terug. “Plots hadden ze een aantal eisen die we onmogelijk konden inwilligen”, zegt Vandersanden. Bij Immogra klinkt het dat ze “na het boekenonderzoek tot de vaststelling zijn gekomen dat de overname bedrijfseconomisch niet zinvol was”.

Het einde van YES zou geen gevolgen hebben voor klanten, stelt de topman: “Van alle door ons verkochte panden zijn de aktes al verleden: die zijn eigendom van de kopers. En op de huurmarkt waren wij gewoon een tussenpersoon.” Voor de veertien resterende werknemers (die hun baan verliezen) en de schuldeisers (die hun investering in rook zien opgaan), eindigt het Optima-verhaal met een kater. Volgens het recentst ingediende jaarverslag (boekjaar 2016) laat YES een financiële put na van 22,2 miljoen euro.