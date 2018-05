CLUBNIEUWS. Anderlecht twijfelt aan toekomst Boeckx, Brugge neemt officieel afscheid van Simons

Nog één speeldag en de competitie zit erop. Toch gebeurt er nog van alles op en rond de terreinen van onze professionele voetbalclubs. Wij verzamelden het clubnieuws voor u.

ANDERLECHT - Twijfels omtrent Boeckx

De laatste wedstrijd van Frank Boeckx dateert al van 17 december, de 5-0-nederlaag op Club Brugge. Daarna kreeg de keeper weer last van de hernia waaraan hij vorige zomer geopereerd werd. Vijf maanden later traint Boeckx soms wel weer met de groep, maar de pijn speelt vaak op als hij doortraint. Af en toe moet de doelman zelfs nog pijnstillers nemen. Boeckx heeft nog twee jaar contract, maar kan hij nog tweede doelman zijn? Wat als er volgend seizoen iets voorvalt met de nummer 1? In een gesprek met Boeckx gaf paars-wit aan dat het niet hun bedoeling is om hem weg te sturen. Hij is belangrijk voor de groepssfeer en fit heeft hij zeker zijn waarde. Toch rijpt het idee om hem volgend seizoen als derde doelman te laten starten om dan weer op te klimmen. Huidige derde doelman Boy de Jong is einde contract. Ondertussen doet Anderlecht er alles aan om Newcastle-huurling Matz Sels langer aan boord te houden als eerste keeper. Marc Coucke gaf aan dat hij de keeper wil overnemen en zou liefst over twee weken – nog voor de start van de WK-voorbereiding – al duidelijkheid hebben. Sels zei al dat hij wil blijven als hij maar wat toekomstperspectief heeft. Dus geen uitleenbeurt zonder aankoopoptie meer. Liefst een huur met optie of een contractvoorstel van minimum twee jaar.

Anderlecht wil zich drastisch versterken. Tot nu toe kwamen er vooral jonge spelers in beeld, maar paars-wit volgt ook een grote naam. Zo staat de Argentijnse goalgetter Facundo Ferreyra op hun radar. De spits van Shakhtar Donetsk werd dit seizoen topschutter in Oekraïne met 21 goals in 29 wedstrijden en zo leidde hij zijn club naar de titel. Ferreyra is in juni – na vijf seizoenen – einde contract, waardoor heel wat Europese clubs de transfervrije aanvaller in het vizier hebben. Toch is Anderlecht niet kansloos, want na een mislukt avontuur bij Newcastle drie jaar geleden, kwam de speler tot de conclusie dat de Europese top te hoog gegrepen is. Samen met zijn entourage kijkt hij uit naar een topclub uit een middelgrote Europese competitie. Sowieso wil Vanhaezebrouck meer offensieve slagkracht. Daarom mikt Devroe ook op de jonge Braziliaanse aanvaller Carlos Eduardo (21) en op de Servische linksbuiten Luka Adzic (19). Die laatste kreeg een mooi vierjarig contractvoorstel van Rode Ster, zo’n 180.000 euro per jaar plus een jaarlijkse verhoging van 60.000 euro, maar hij weigerde. Volgens Servische bronnen omdat Adzic die in december einde contract is, dicht bij Anderlecht staat. Al worden ook PSV en Celtic nog genoemd als kanshebbers. Nog bij paars-wit kreeg ­Chipciu de boodschap dat hij mag vertrekken

KV MECHELEN - De Camargo op komst, Coosemans wil naar Oostende

KV Mechelen legt vandaag verdediger Laurent Lemoine (20) vast en ook Igor de Camargo (35) is klaar om te tekenen. De spits pakte net de Cypriotische titel met APOEL Nicosia, waar hij nog 18 keer scoorde, en komt transfervrij over. Colin Coosemans (25) staat open voor een transfer naar Oostende. Hij kreeg al een voorstel van KVO, dat een tegenvoorstel ontving. Beide partijen groeien naar elkaar toe. Maar op clubniveau is het verschil tussen vraag en aanbod nog veel te groot. Malinwa wil 1,5 miljoen voor Coosemans. Bij Oostende hopen ze snel van enkele zware contracten af te raken, opdat het verder kan gaan voor Coosemans.

CLUB BRUGGE - Straks in pot vier, Vormer bijna bij Oranje, officieel afscheid Simons

Club Brugge wil in de Champions League beter doen dan de 0 op 18 twee jaar terug, maar zal dat doel met een minder gunstige loting moeten behalen. Terwijl blauw-zwart in 2016 nog ingedeeld werd in pot 3, zal Club bij de komende loting in pot 4 zitten. De reden? De lage Europese coëfficiënt. Die coëfficiënt wordt berekend op basis van de Europese resultaten van de laatste vijf jaar en is voor de UEFA de leidraad bij lotingen. Door de vroege uitschakeling dit seizoen, de 0 op 18 in de Champions League ­vorig jaar en het feit dat het debacle tegen Slask Wroclaw in de voorronde van de ­Europa League 2013-2014 nog één jaartje meetelt, is de Brugse coëfficiënt gedaald tot 29.500 punten. Een aantal waarmee je als club bij de loting in het verleden telkens werd ingedeeld in pot 4.

Geen dubbel Gouden Schoen–Profvoetballer van het Jaar voor Ruud Vormer, maar krijgt hoogstwaarschijnlijk wel een troostprijs: een eerste selectie voor Oranje. “Vrijdag hoor ik of ik er bij ben voor de oefenmatchen in Slovakije en Italië (31 mei en 4 juni, nvdr.)”, vertelde Vormer. “Maar ik heb al gesproken met bondscoach Ronald Koeman en ik heb er een goed oog op.” Koeman kwam Vormer vorige donderdag tegen Charleroi nog bekijken. Tijdens de vorige interlandbreak werd de Brugse kapitein al opgenomen in de ruime selectie, maar toen viel hij nog af door een blessure.

Na het uitbundige titelfeest van afgelopen zondag mag de riem er even af bij Club. De spelers krijgen drie in plaats van de eerder gecommuniceerde twee dagen vrijaf, waardoor de spelers pas donderdag terug op training worden verwacht. Die training (om 15.00 uur) zal open zijn voor de fans. Dat is uitzonderlijk, want normaal traint Club de laatste vier dagen voor een match achter gesloten deuren. Op zondag staan dan het officiële titelfeest en de galawedstrijd tegen AA Gent op het programma. De competitieafsluiter in eigen huis moet zowel voor, tijdens als na de wedstrijd één groot feest worden met de nodige randanimatie en huldigingen. Club Brugge krijgt na de wedstrijd tijdens een officiële ceremonie zijn beker en medailles overhandigd door de Pro League. Ten slotte staat de wedstrijd tegen Gent ook in het teken van het afscheid van Timmy Simons. Hij trekt op 41-jarige leeftijd nog één keer de voetbalschoenen aan en wordt sowieso uitgebreid gelauwerd.

EUPEN - Twee miljoen voor Van Crombrugge

Alle Belgische topclubs houden Hendrik Van Crombrugge (25) in de gaten, maar tot een deal kwam het nog niet. Eupen wil namelijk 2 miljoen euro voor de keeper en dat houdt de teams nog tegen. Bij Anderlecht is hij wel de eerste back-up voor het geval Matz Sels niet zou kunnen blijven. Standard houdt hem in de gaten als Ochoa zou vertrekken en ook bij Club Brugge staat hij op de lijst. Eupen anticipeert wel al op een vertrek van de doelman. Met Logan Bailly (Moeskroen) en Rafael Romo (door APOEL verhuurd aan Beerschot Wilrijk) heeft het al twee ervaren op het oog.

OOSTENDE - twee ex-spelers op bezoek De kern van KV Oostende kreeg gisteren na de training enkele opmerkelijke gasten op bezoek op trainingscomplex De Schorren. Ex-spelers Didier Ovono en Sébastien Siani kwamen hun voormalige ploegmakkers goeiedag zeggen. Voor Ovono, actief bij Paris FC in de Franse tweede klasse, zit het seizoen in Frankrijk erop. Hij woont zaterdag waarschijnlijk de wedstrijd tegen Antwerp bij. Siani speelt momenteel bij Antwerp en keert dus zondag voor het eerst terug naar de Versluys Arena. Canesin is voor die wedstrijd geschorst.

ZULTE WAREGEM - stem en win een abonnement Supporters van Zulte Waregem kunnen nog altijd hun stem uitbrengen voor de Record Bank Player of the Year. De winnaar vorig jaar was middenvelder Soualiho Meïté, tegenwoordig aan de slag bij het Franse Bordeaux. Wie stemt, maakt kans op fraaie prijzen. Zo zijn er twee abonnementen voor volgend seizoen, een consumptiewaarde van 250 euro per abonnement, een parkeerplaats aan het stadion en een supportersoutfit voorzien van alle toeters en bellen.

AA GENT - U13 naar Manchester City De spelertjes van de Gentse U13 reisden gisterenochtend af naar Manchester. Ze volgen een heuse driedaagse clinic op de voetbalacademie van landskampioen Manchester City. Daarnaast staat er ook een meet and greet op het programma met ex-Buffalo en boegbeeld van de Rode Duivels Kevin De Bruyne. De spelers van de A-kern zijn nog niet aan hun vakantie toe, maar op de clubwebsite van KRC Gent melden de buren van de Buffalo’s alvast dat ze op vrijdag 22 juni (19u) een oefenwedstrijd afwerkentegen AA Gent.

STANDARD - Cop en Agbo in WK-voorselectie Standard-aanvaller Duje Cop is door Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic opgenomen in de 32-koppige voorselectie voor het WK. Ook Lovre Kalinic (AA Gent), Matej Mitrovic (Club Brugge) en ex-Rouche Ivan Santini (Caen) maken nog kans op de definitieve selectie van Kroatië voor Rusland. Uche Agbo (22) maakt dan weer deel uit van de voorselectie van Nigeria. Ook Elderson (Cercle Brugge) en Moses Simon (AA Gent) behoren tot de 30 namen die bondscoach Gernat Rohr indiende bij de FIFA.

BEERSCHOT - WILRIJK - Bart De Roover op komst als assistent? Beerschot Wilrijk sprak gisteren met Cappellen-trainer Bart De Roover. Als hoofd van de technische commissie is Jan Van Winckel na het aangekondigde vertrek van Marc Brys al aan de slag om een nieuwe technische staf te vormen. Daarbij wil hij eerst de assistenten vormen en voor de functie van assistent-trainer zou hij graag Bart De Roover binnenhalen. De twee kennen elkaar goed en Van Winckel ziet in De Roover een mogelijke assistent voor de lange termijn die de sportieve lijn van de club bewaakt.

ANTWERP - De Laet riskeert straf voor Reviewcommissie De Reviewcommissie heeft op basis van tv-beelden beslist Antwerpverdediger Ritchie De Laet op het matje te roepen en ook te laten vervolgen door het Bondsparket. De verdediger pakte tegen STVV een gele kaart in het slot, waarop hij zijn middelvinger opstak naar ref Dierick. Die hield de rode kaart op zak, maar de Reviewcommissie roert zich wel. Dinsdag moet De Laet zich melden bij de Geschillencommissie. Een eventuele schorsing gaat pas volgend seizoen in, waardoor De Laet zaterdag mag spelen op Oostende.

STVV - puzzelen aan kern voor volgend seizoen Het is op Stayen nog wachten op de afronding van de overeenkomst van Marc Brys en zijn staf, maar intussen maken Takayuki Tateishi en Tom Van Den Abbeele wel stilaan een aantal transferpistes concreet. Dat is hoognodig, want zeven huurlingen vertrekken allicht voorgoed na de laatste thuismatch tegen Lokeren. Huren past niet in de visie van DMM.com. Op drie van de gehuurde spelers is nochtans wel een aankoopoptie, maar die is erg duur. Op de Grieken Stelios Kitsiou en Charilaos Charisis bijvoorbeeld bedong STVV vorige zomer wel zo’n optie, maar die ligt in de buurt van 1,5 miljoen euro. En die voor Babacar Gueye overschrijdt ruim de 2 miljoen euro. Dan resten er nog Vetokele, Chuba Akpom , Acolatse en Goutas. Op hen is géén aankoopoptie. Zij zullen dan ook uit beeld verdwijnen. Tenzij Tateishi voor Akpom dan toch centen zou willen neertellen. STVV liet de speler al weten dat het graag langer wil samenwerken, maar een deal met Arsenal is twijfelachtig. Bovendien staat Akpom in de belangstelling van grotere clubs in België en het buitenland.