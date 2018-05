Het kan niet op: Anthony Limbombe wint als eerste Club-speler sinds 2000 Ebbenhouten Schoen

Club Brugge-aanvaller Anthony Limbombe heeft maandagavond de 27ste Ebbenhouten Schoen in ontvangst mogen nemen. In het Anderlechtse Birmingham Palace werd de Rode Duivel met Congolese roots bekroond als beste speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League.

In de verkiezing, die jaarlijks plaatsvindt in het kader van de African Awards, haalde Limbombe het voor de Marokkaan Mehdi Carcela (Standard), de Senegalees Ibrahima Seck (Waasland-Beveren/KRC Genk), de Burkinees Hassane Bandé (KV Mechelen) en de Congolees Christian Luyindama (Standard). Vorig seizoen was de Ebbenhouten Schoen voor Rode Duivel Youri Tielemans, toen actief bij RSC Anderlecht.

De 23-jarige Anthony Limbombe wordt de eerste speler van Club Brugge op de erelijst sinds Nzelo Lembi in 2000, achttien jaar geleden. De Rode Duivel is nog maar de vierde Bruggeling die de prijs ontvangt na Daniel Amokachi (1992 en 1994), Eric Addo (1998) en Lembi (2000).

Foto: BELGA

Limbombe zag zijn uitstekende seizoen bij Club Brugge bekroond met een eerste selectie voor de Rode Duivels in maart. Hij was ook een van de motoren achter de vijftiende titel, die blauw-zwart zondag op het veld van Standard veiligstelde. In de partij kwam Limbombe wel niet in actie door een voetblessure. In de reguliere competitie scoorde de Congolese Belg zes doelpunten en deelde hij evenveel assists uit.

Mechelaar Limbombe heeft er vertrouwen in dat hij tussen de 23 namen die naar het WK in Rusland mogen zal staan die bondscoach Martinez volgende week maandag bekendmaakt. “Ik denk wel dat ik erbij zal zijn. Als dat niet zo is, zal dat geen teleurstelling zijn. Ik heb er in elk geval alles aan gedaan. Het WK is niet voor iedereen weggelegd. Na de titel en dan ook nog eens deze prijs, zou een WK-selectie wel de kers op de taart zijn.”

Limbombe voelt zich klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan. “Als ik de kans krijg om mezelf sportief te ontwikkelen, zal ik dat zeker doen”, geeft de aanvaller toe. “Ik zou graag in de voetsporen treden van Youri Tielemans. Dat is een goed voorbeeld. Een favoriete competitie heb ik niet, maar ik heb wel de ambitie om hogerop te geraken. We zullen kijken wat er deze transferperiode nog uit de bus komt. Sowieso moet er eerst nog gepraat worden met Club Brugge.”

Met de Ebbenhouten Schoen heeft Limbombe ook zijn eerste individuele prijs beet. “En ik ben er heel blij mee. Ik ben nog een jonge speler, dus deze erkenning doet veel plezier. Ik ben trots op mezelf. Ook de andere genomineerden verdienden deze prijs, het zijn stuk voor stuk grote spelers”, zei de aanvaller van Club Brugge. “Maar zonder mijn medespelers bij blauw-zwart was dit natuurlijk niet gelukt. Club heeft me kansen gegeven. Daar ben ik dankbaar voor. We beleven een prachtig seizoen, met hoogtes en laagtes. Maar de titel is binnen. We hebben bewezen dat we de verdiende kampioen zijn. En volgend seizoen krijgen we de kans om opnieuw Champions League te spelen. Na onze vorige campagne heeft Club nog wat recht te zetten.”

Ook prijs op Gala van de Profvoetballer

Leko, Vanaken en Moraes. Foto: Photo News

Club Brugge viel op dezelfde avond nog meermaals in de prijzen, en dat daags na de titelviering. Op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar, een prijs van de Pro League, werd aanvallende middenvelder Hans Vanaken Player of the Year. Trainer van Club Brugge Ivan Leko werd bekroond tot Coach of the Year en spits Wesley Moraes kreeg de prijs van Rookie of the Year.

Eén prijs werd maandagavond toch nog aan een andere club gegund: Paul-José Mpoku van Standard Luik kreeg op de African Awards een prijs voor “speciale verdiensten”.

Die trofee kreeg Mpoku voor zijn liefdadigheidsprojecten naast het voetbalveld. Zo organiseert “Polo” jaarlijks een voetbaltoernooi tussen voetballers uit zijn geboortestad Verviers en Brussel. De ticketopbrengsten van de galamatch schenkt hij aan een goed doel, zoals Afrikaanse weeshuizen of vzw’s die Brusselse jongeren helpen.

“Het is tof dat Standard vanavond dan toch nog een prijs krijgt”, grapte Mpoku in een eerste reactie. “Nee, deze prijs doet me echt veel plezier. Voetballers vergeten vaak dat er meer is in het leven dan voetbal. Het is tof om erkenning te krijgen voor iets naast het voetbal. Ik vind het belangrijk om andere mensen te helpen. En dat doe ik niet om prijzen in ontvangst te nemen, maar vooral omdat mijn hart me influistert anderen te helpen.”