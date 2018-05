Bourgeois veroordeelt bloedbad in Gaza, VS blokkeert onderzoek

Vlaams minister-president Geert Bourgeois veroordeelt het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël. Bij gewelddadige confrontaties aan de grens van de Gazastrook met Israël zijn maandag volgens Palestijnse bronnen zeker 58 personen om het leven gekomen. Ongeveer 2.771 anderen raakten gewond.

Geert Bourgeois. Foto: BELGA

Het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël “schokt elk weldenkend mens”, aldus Bourgeois. “Hamas handelt totaal onverantwoordelijk door mensen massaal de grens over te sturen, in volle bewustzijn dat dit door Israël beantwoord zal worden met een harde reactie. Anderzijds is het neerschieten van ongewapende protestvoerders door het Israëlische leger buiten alle proportie en totaal onaanvaardbaar”, klinkt het.

Bourgeois vindt het de hoogste tijd voor een duurzame en vreedzame oplossing waarbij Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en waarbij Israël akkoord gaat met een tweestatenoplossing. De minister-president roept de Europese Unie op om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een tweestatenoplossing en een gedeelde hoofdstad te komen.

VS blokkeert onderzoek

De Palestijnse Autoriteit eiste een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In die Veiligheidsraad hebben de Verenigde Staten, de voornaamste bondgenoot van Israël, zich verzet tegen een communiqué waarin opgeroepen wordt tot een onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad. Dat zeggen diplomatieke bronnen.

In de ontwerptekst uitte de Veiligheidsraad zijn “verontwaardiging en verdriet over de dood van Palestijnse burgers die hun recht uitoefenden om vreedzaam te betogen”. De raad “roept op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar die acties, om te garanderen dat verantwoording wordt afgelegd”.

“De Veiligheidsraad herhaalt dat iedere beslissing of actie die pretendeert dat ze het karakter, statuut of de demografische samenstelling van de heilige stad Jeruzalem heeft gewijzigd geen enkel juridisch gevolg heeft, van nul en generlei waarde is, en geannuleerd moet worden conform de relevante resoluties van de Veiligheidsraad”, klinkt het in de ontwerptekst.

De protesten die ontaardden in een bloedbad vonden plaats toen de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem werd geopend.