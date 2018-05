Antwerps ontwerpbureau maakt kans om stad voor 350.000 Vietnamezen te tekenen

Het Antwerpse ontwerpbureau OMGEVING is in de laatste rechte lijn om in Vietnam een satellietstad voor Ho Chi Minhstad te mogen ontwerpen. Een compleet nieuwe stad voor 350.000 inwoners ligt op de tekentafel. “Een verpletterende verantwoordelijkheid”, erkent CEO Luc Wallays.

Ho Chi Mihnstad, in het zuiden van Vietnam, barst uit zijn voegen. Het vroegere Saigon telt meer dan acht miljoen inwoners en jaarlijks komen er zowat een half miljoen bij. Het stadsbestuur schreef daarom een opdracht uit, voor de bouw van een gloednieuwe satellietstad, op zowat veertig kilometer van Ho Chi Mihnstad. Uiteindelijk bleven nog drie kandidaten over: OMGEVING en zijn partners, en een Amerikaanse en een Japanse concurrent. De finale beslissing kan elk moment vallen.

De nieuwe stad moet vanaf 2020 in Can Gio komen, een mangrovegebied waar al twee kleine vissersdorpen bestaan. Tijdens de Vietnamoorlog verschuilden de Vietnamezen er zich in de mangroves, tot de VS er het beruchte ontbladeringswapen agent orange inzetten.

Het Antwerps ontwerpbureau stelt voor om de nieuwe stad op land te bouwen dat wordt gewonnen op de zee, om zo de mangroves te beschermen en te behouden. Op zand dat er er nu al door de Belgen van Deme wordt weggebaggerd. Een hele reeks eilanden - met elkaar en met het vasteland verbonden - moet er een nieuwe thuis vormen voor honderdduizenden Vietnamezen. Dat alles in harmonie met de bestaande mangroves. “De mangroves zullen deel uitmaken van de nieuwe stad”, legt Wallays uit.

OMGEVING tekende een masterplan uit, met straten en pleinen, openbaar vervoer en plaats voor woningen, winkels, ziekenhuizen, universiteiten, industrie, cultuur en landbouw. Water is alom tegenwoordig. Duurzaamheid krijgt een centrale plaats in het plan. “Boten zijn er bijvoorbeeld het ideale transportmiddel. Die staan niet in de file”, zegt Wallays.

De stedenbouwkundige steekt zijn bewondering voor Scandinavië niet weg. “Kijk naar Stockholm, een stad die slim is gegroeid, met een enorme groene kwaliteit.” Wat het zeker niet mag worden, is een nieuw Las Vegas. “Dat is een niet-stad, een eindeloos dampatroon, met een zee aan gelijke woningen en een erg geringe bereikbaarheid.”

Een kans van één uit de duizend, weet ook Wallays. En een verpletterende verantwoordelijkheid, om al die inwoners een nieuwe thuis te geven. “Vietnamezen of Vlamingen, uiteindelijk zijn de noden van de mensen overal hetzelfde. Ze willen welvaart, een plaats voor hun en hen kinderen om te leven. Maar ook een goede bereikbaarheid en mobiliteit.”

OMGEVING tekende de plannen in drie maanden uit, met een team van tien medewerkers, maar ook met mensen van de Belgisch-Vietnamese partners Boydens Engineering, NEY&partners, Van Aelst Nguyen en Hydroscan. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf actief is in Vietnam. Zo mocht het al een toekomstvisie voor Da Nang uittekenen, de op twee na grootste stad van Vietnam. Ook in Oekraïne ontwierp het recent een nieuwe stadsontwikkeling, maar in veel kleinere schaal. In België is OMGEVING - één van de grotere spelers - onder meer betrokken bij Ringland en ontwarde het de verkeersknoop van Lummen.

Het bedrijf hoopte deze week uit te kunnen pakken met het nieuws dat het de recordopdracht heeft binnengehaald. Maar het is nog even wachten. Op dit moment is Vlaams minister-president Geert Bourgeois juist in Vietnam, op een economische missie georganiseerd door Flanders Investment & Trade (FIT). Samen met FIT-CEO Claire Tillekaerts zijn meer dan vijftig bedrijven mee op die zending. Verstedelijking is één van de aandachtspunten van de handelsmissie.