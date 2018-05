En nog een prijs voor een Club-speler: Ebbenhouten Schoen gaat naar Anthony Limbombe

Brussel - Anthony Limbombe heeft de 27ste Ebbenhouten Schoen in ontvangst mogen nemen. In het Anderlechtse Birmingham Palace werd de Rode Duivel van Congolese origine bekroond als beste speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League. De 23-jarige aanvaller van Club Brugge lijst volgt op de erelijst Youri Tielemans op.

Limbombe kreeg de Ebbenhouten Schoen uit handen van de Brusselse comedian Kody. Hij wordt de eerste speler van Club Brugge op de erelijst sinds Nzelo Lembi in 2000, achttien jaar geleden. De Rode Duivel is nog maar de vierde Bruggeling die de prijs ontvangt na Daniel Amokachi (1992 en 1994), Eric Addo (1998) en Lembi (2000).

Limbombe zag zijn uitstekende seizoen bij Club Brugge bekroond met een eerste selectie voor de Rode Duivels in maart. Hij was ook een van de motoren achter de vijftiende titel, die blauw-zwart zondag op het veld van Standard veiligstelde. In de partij kwam Limbombe wel niet in actie door een voetblessure. In de reguliere competitie scoorde de Congolese Belg zes doelpunten en deelde hij evenveel assists uit.