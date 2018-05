Baby overleden door Israëlisch traangas

Een Palestijnse baby is overleden na het inademen van traangas tijdens de rellen tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische soldaten aan de grens van de Gazastrook. Dat maakte het ministerie van Gezondheid van de enclave dinsdag bekend.

De baby was 8 maanden oud. Het meisje stikte nadat Israëlische soldaten traangas hadden afgevuurd, zei het ministerie. Het is niet duidelijk hoever de baby en haar gezin zich bevonden van de grensafsluiting.

LEES MEER (+).Wat Trump aankondigde als “een grote dag voor Israël”, draaide uit op een bloedbad

Bij het geweld zijn maandag 59 Palestijnen om het leven gekomen. Het is zo de dodelijkste dag in het conflict sinds de oorlog in de Gazastrook van 2014.

De Verenigde Staten verhuisden maandag hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. President Donald Trump had Jeruzalem in december erkend als hoofdstad van Israël. Dat veroorzaakte zware onrust in de Palestijnse gebieden.

LEES OOK. Bourgeois veroordeelt bloedbad in Gaza, VS blokkeert onderzoek

De Palestijnen betogen ook tegen de 70e verjaardag van de staat Israël, en herdenken de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. De voorbije weken werd op vrijdag betoogd, maar deze week is de slotweek van de protesten.