Voormalige Argentijnse presidente aangeklaagd in witwaszaak

Cristina Fernández de Kirchner, die van 2007 tot 2015 presidente was van het Zuid-Amerikaanse land Argentinië, is maandag net als haar twee kinderen aangeklaagd in een zaak rond het witwassen van geld via de verhuur van hotels die hen toebehoren. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.

Volgens het gerecht ontwikkelden ze een “complex netwerk van bedrijven om een deel van de winsten verkregen dankzij een fraude tegen de staat in omloop te brengen”, zo blijkt uit arrest dat het informatiecentrum van het Hooggerechtshof publiceerde.

Zowat 800 miljoen pesos (ongeveer 26 miljoen euro) van Cristina Kirchner en haar twee zonen is in beslag genomen. Daarnaast beval de magistraat ook om de bankrekeningen van acht andere betrokkenen in de zaak in beslag te nemen.

De gewezen presidente is momenteel senatrice. Haar zoon Maximo is parlementslid. De affaire “Hotesur”, naar de naam van de beheersmaatschappij van de hotels, begon in 2004 na een klacht van het ex-parlementslid van de oppositie Margarita Stolbizer.

Kirchner en haar twee kinderen zijn ook aangeklaagd voor onder andere het witwassen van geld in het dossier rond het bedrijfje Los Sauces. Ze zou tijdens haar ambtsperiode smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven via dat bedrijfje.

De gewezen presidente wordt ook vervolgd voor belemmering van het onderzoek, ten gunste van de Iraanse verdachten, naar de aanslag op een joods gemeenschapscentrum in 1994 waarbij 85 doden vielen.

Daarnaast is ze ook beschuldigd van het oplichten van de staat. In de laatste maanden van haar mandaat zou de centrale bank van het land een grootschalige speculatie-operatie hebben opgezet om de Argentijnse munt kunstmatig laag te houden. Door de speculatie zou de staat honderden miljoenen dollars hebben verloren.