Noord-Korea gestart met ontmanteling site kernproeven

Noord-Korea is gestart met de ontmanteling van zijn site voor kernproeven. Dat zeggen Amerikaanse experten van de gespecialiseerde Amerikaanse website 38 North, op basis van satellietbeelden.

Het communistische regime in Noord-Korea voerde zijn kernproeven uit op de site van Punggye-ri in een bergachtige regio in het noorden van het land. Pyongyang had de sluiting van de nucleaire site eind april al aangekondigd.

Belangrijke infrastructuur aan de ingangen van de testsite zijn afgebroken, aldus de experts. De beelden van commerciële satellieten “leverden het eerste definitieve bewijs, dat de ontmanteling van de testsite al gevorderd is”.

Noord-Korea had in het weekend aangekondigd dat het de testsite tussen 23 en 25 mei zal ontmantelen. Explosies zullen tunnels doen instorten en alle ingangen zullen worden geblokkeerd.

Of de sluiting meer dan een symbolisch gebaar is, is twijfelachtig. Volgens Chinese geologen is de site door vroegere ondergrondse nucleaire tests beschadigd en zo goed als onbruikbaar geworden. De experten van 38 North hadden eind april wel nog gemeld dat de site zoals voorheen geschikt is voor kernproeven.