‘Kleine’ Odoi zet Fulham op weg naar Premier League met geweldige kopbal

Fulham heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs in The Championship, de Engelse tweede klasse. Mede dankzij een heerlijke kopbaltreffer van Denis Odoi.

Fulham moest voor eigen volk een 1-0-achterstand goedmaken tegen Derby County. En dat lukte. De beslissende treffer werd iets voorbij het uur gescoord door Denis Odoi. De ex-verdediger van onder anderen Oud-Heverlee, Anderlecht, Lokeren en STVV verlengde een hoekschop magistraal overhoeks in de winkelhaak. De stand veranderde niet meer waardoor de Belg werd uitgeroepen tot matchwinnaar.

"I was just running, I had no idea where I was going!"



Denis Odoi gave fulhamfctv his thoughts after scoring the winning goal on a magical night at Craven Cottage.



Odoi werd achteraf dan ook als grote matchwinnaar geïnterviewd door Fulham TV. “Ik ben blij en opgelucht tegelijk”, reageerde Odoi. “Ik ben echt blij dat we de wedstrijd binnen de negentig minuten hebben beslist en dat we naar Wembley mogen.”

Fulham speelde de perfecte wedstrijd, vond Odoi. “We moesten na de 1-0 uit de heenmatch vooral geduld hebben. Zelfs bij de rust, toen het nul-nul stond, zeiden we tegen elkaar dat we rustig moesten blijven en wachten op die ene kans. Als het dan 1-0 werd, zouden we wel zien hoe het verder ging.”

Fulham kwam op voorsprong waardoor de thuisploeg de druk kon opvoeren. Odoi: “We scoorden vroeg in de tweede helft waarna we de druk stelselmatig konden opvoeren. Dat was ideaal.”

En toen beleefde Denis Odoi zijn moment van glorie. Met een heerlijke kopbal zette de 1m78 ‘kleine’ verdediger Craven Cottage in brand. “Ik ben redelijk klein en daarom hielden ze niet echt rekening met mij”, klonk het. “Maar ik ben een goede kopper en we hadden zondag op training nog speciaal aandacht besteed op hoekschoppen. Het was de bedoeling dat de ballen aan de eerste paal werden gedropt. In de eerste helft wilde het nog niet lukken maar toen kwam die bal. Ik plaatste mijn hoofd tegen het leder, viel op de grond en zag de bal niet eens binnenvallen. Ik hoorde mensen gillen en begon dan zelf maar te lopen. Vraag me niet waarheen, het was gewoon ergens en nergens naartoe lopen.”

In de allesbeslissende finale - de zogenaamde ‘Match van 200 miljoen’ die op zaterdag 26 mei op Wembley wordt gespeeld - neemt Fulham het op tegen de winnaar van de tweede halve finale: Aston Villa of Middlesborough.