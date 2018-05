Israëlische ambassadrice in België over 55 dode Palestijnen, onder wie 8 kinderen: “Allemaal terroristen”

De Israëlische ambassadrice in België, Simona Frankel, heeft een opmerkelijk interview gegeven aan de Franstalige openbare omroep RTBF. Daarin zegt ze onder andere dat de doden die gisteren vielen bij rellen aan de grens met de Gazastrook “allemaal terroristen” waren. Op de dodelijkste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog in 2014 vielen gisteren 55 dodelijke slachtoffers, onder hen ook 8 kinderen.

Frankel betreurt naar eigen zeggen “de dood van elke mens, zelfs die van de 55 terroristen die gisteren de grens probeerden over te steken”, maar beantwoordde de vraag of zelfs de acht kinderen die daarbij om het leven kwamen terroristen zijn als volgt: “Allemaal! Die kinderen worden gegijzeld door de terroristische organisatie Hamas. Zij sturen die mensen naar hun dood. Zij hebben beslist om hun broeders en zusters op te offeren in een sterk gemediatiseerde oorlog. Wij willen enkel onze burgers beschermen. We krijgen liever kritiek dan condoleances.”

Bij de protesten op de grens van de Gaza-strook met Israël vielen gisteren 55 doden, onder wie 8 kinderen Foto: AFP

Het feit dat een Palestijnse vredesbeweging de protesten wilde organiseren, maar daarbij stokken in de wielen werd gestoken door de Israëlische overheid is volgens Frankel geen excuus: “Die beweging is een instrument van Hamas”. Ook de kreet van de actievoerders (“Liever sterven voor de muren van de gevangenis dan sterven zonder verzet”) maakt weinig indruk op de ambassadrice: “Zij roepen het geweld over zichzelf af. Ze sturen kinderen de barricades op.”

Het Israëlische leger schatte dat meer dan 40.000 Palestijnen deelnamen aan de protesten op tientallen plaatsen langs de grensomheining in de Gazastrook. Het leger zei dat de soldaten “standaardprocedures” volgden om Palestijnen tegen te houden die door de omheining probeerden te dringen.

Kritiek van Reynders

Frankel begrijpt de kritiek van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, als zou het Israëlische geweld disproportioneel zijn, dan ook niet: “Ik begrijp het woord ‘disproportioneel’ niet. Moeten er Israëlische doden vallen alvorens het proportioneel is?”

Reynders haalde dinsdagochtend op Radio 1 zowel uit naar Hamas, dat duizenden mensen naar de grens stuurde als het Israëlische leger dat “disproportioneel” reageerde. Reynders pleitte voor een onderzoek door de Verenigde Naties naar wat er op het terrein gebeurd is. De buitenlandminister herhaalde ook dat België tegen de verhuis van de Amerikaanse ambassade is.

“Jeruzalem is al 3.000 jaar onze hoofdstad”

De aanleiding voor de onlusten is de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, bij de 70ste verjaardag van de staat Israël. Was dat dan geen olie op het vuur? “Jeruzalem is al 3.000 jaar lang onze hoofdstad, dat is niets nieuws. Het feit dat de internationale gemeenschap dat niet wil erkennen is spijtig, maar elk land beslist zelf welke stad zijn hoofdstad is. Daarom dank ik president Donald Trump die de realiteit erkent en zijn ambassade naar Jeruzalem liet verhuizen. Ik hoop dat zijn voorbeeld gevolgd zal worden.”

Is er dan nog hoop op vredesgesprekken na de dood van die 55 Palestijnen? Afgaande op het antwoord van Frankel, is er weinig hoop: “We moeten onthouden dat er al 70 jaar lang geen dag vrede is geweest. We moeten de gijzelaars van de terroristische organisatie Hamas bevrijden.”

Israëlisch leger bestookt Hamas

Intussen blijft het geweld in de Gazastrook aanhouden: dinsdag vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen 11 doelwitten van Hamas aan, meldt het leger. Tanks vuurden ook op twee stellingen van Hamas. Het leger zegt ook “vastberaden te zullen blijven opereren om massale terreuraanslagen te verhinderen die overwegend door de terreurorganisatie Hamas zijn georkestreerd”. “Alle terroristische activiteiten zullen een streng antwoord krijgen”, aldus nog het Israëlische leger.

De Palestijnen reageren met een algemene staking: alle zaken in de Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem blijven dinsdag dicht. Ook scholen, universiteiten en regeringsinstellingen houden de deuren dicht. Er gaan ook drie dagen van rouw in, voor de tientallen begrafenissen die vandaag plaats zullen vinden. Voorts hangen de vlaggen aan de ambtszetel van president Mahmoud Abbas in Ramallah halfstok, en roepen alle politieke fracties op tot protesten aan controleposten van het Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever.