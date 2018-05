Dag na verkiezing krijgt “Ebbenhouten Schoen”Anthony Limbombe boete van politierechter

Kortrijk - Voetballer Anthony Limbombe (23) moet een boete van 160 euro betalen omdat hij op 28 juli 2017 aan een snelheid van 147 kilometer per uur over de autosnelweg vlamde. In Kortrijk registreerde een flitspaal de overtreding van de middenvelder bij Club Brugge.

Limbombe pleegde de overtreding met een Mercedes die hij via Club Brugge least. De middenvelder werd nog niet eerder veroordeeld voor snelheidsovertredingen. Hij kreeg eerst een minnelijke schikking aangeboden maar die vergat hij te betalen. “Vermoedelijk zag hij die minnelijke schikking over het hoofd doordat hij vaak pendelt tussen de club en zijn woning”, aldus zijn advocaat.

Limbombe zelf was niet aanwezig op de politierechtbank in Kortrijk, waar de zaak dinsdagochtend voorkwam. Maandagavond mocht hij nog de 27ste Ebbenhouten Schoen in ontvangst mogen nemen. In het Anderlechtse Birmingham Palace werd de Rode Duivel met Congolese roots bekroond als beste speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League.

LEES MEER: Het kan niet op: Anthony Limbombe wint als eerste Club-speler sinds 2000 Ebbenhouten Schoen