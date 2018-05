Wie soldaat wil worden, moet niet meer per se naar Leopoldsburg

Brussel - Defensie wil de basisopleiding voor soldaten decentraliseren om meer rekruten aan te moedigen. Dat zegt de Chef Defensie Marc Compernol in het blad van vakbond ACMP, zo schrijft Het Belang van Limburg dinsdag. De basisopleiding voor Nederlandstalige soldaten is nu gecentraliseerd in een school in Leopolsburg en in Stockem bij Aarlen voor Franstaligen.

“De basisvorming voor soldaten gaan we aanbieden in de vier windstreken van het land”, aldus Compernol. “We willen jongeren zo aanmoedigen zich dichtbij hun woonplaats te engageren.”

Chef Defensie Marc Compernol

Pilootprojecten

Defensie start dit jaar met pilootprojecten om de basisopleiding voor soldaten te regionaliseren. Dichter bij huis kunnen starten zou meer rekruten moeten lokken. Nu al hebben de scholen het moeilijk om aan hun aantal voorziene rekruten te geraken.

Op 22 mei start een basisopleiding voor Nederlandstalige en Franstalige kandidaat-paracommando’s in Marche-les-Dames. Dit jaar zijn er nog andere basisopleidingen gepland in Marche-en-Famenne (Ardense jagers), Brasschaat (bataljon artillerie) en opnieuw Marche-les-Dames. Defensie benadrukt dat het pilootprojecten zijn die nog geëvalueerd zullen worden, aldus nog Het Belang van Limburg.

Het is niet de eerste keer dat Defensie maatregelen neemt om meer rekruten aan te trekken. In de voorbije tien jaar gaven 3.877 rekruten vroegtijdig hun opleiding op. 16,2 procent gaf als reden op dat ze het burgerleven – lees: hun familie, vrienden, lief en hobby’s – te hard missen. Daarom wil ­Defensie, dat om personeel schreeuwt door de vergrijzing bij de militairen, tegemoet­komen aan enkele moderne noden. Zelfs als daar heilige huisjes zoals de verplichte ­kazernering voor moeten sneuvelen.

“Het leger wil meer vrije avonden inlassen waarop de rekruut de kazerne mag verlaten. De jongeren worden nu nog altijd op zondagavond of ten laatste maandagmorgen aan de poort verwacht en ­mogen voor vrijdag niet naar buiten”, zei Alex Claesen, persofficier van Defensie, eerder. “We onderzoeken ook om het vrije weekend te verlengen door de lesmomenten meer te concentreren. Het leger bestudeert zelfs of het internaatregime versoepeld of zelfs opgeheven kan worden. Dan kunnen de rekruten die in de buurt van de militaire school of de kazerne wonen ’s avonds naar huis.”