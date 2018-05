Nieuwe domper voor Unesco-erkenning van Belgische WO I-sites

Ieper - De erkenning door Unesco van een reeks Vlaamse, Waalse en Franse sites uit de Eerste Wereldoorlog lijkt opnieuw iets verder weg. Het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité Icomos stelt de herziening van een eerder negatief advies uit. Unesco kan echter nog anders beslissen, maar die kans lijkt klein.

Eerder dit jaar boog het adviesorgaan Icomos zich over het dossier dat Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk gezamenlijk indienden. In het kader van de grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog dienden ze een dossier in om enkele cruciale sites te laten erkennen als werelderfgoed door Unesco. België maakte een selectie van 43 sites en Frankrijk 66. Het dossier werd begin 2017 ingediend. Icomos gaf echter geen groen licht.

Ondertussen hebben de partners bijkomende informatie bezorgd aan het adviesorgaan. Icomos zou het dossier opnieuw behandelen, maar heeft dat nu uitgesteld, zo is maandag beslist. Het adviesorgaan wil dat het World Heritage Committee zich eerst uitspreekt over hoe en of sites die geassocieerd worden met recente conflicten en negatieve herinneringen wel op de lijst behoren. “Icomos meent dat een voorzichtige aanpak moet genomen worden met sites die negatieve herinneringen oproepen, wat het geval is in bij deze nominatie”, leest het verslag.

Icomos zag eerder dit jaar de universele waarde niet in van deze sites, en meent dat enkel de densiteit van het aantal oorlogsgraven hoger ligt dan ergens anders. Ze begrepen ook niet hoe de selectie van de sites precies is gebeurd en vonden het geheel niet coherent. Het adviesorgaan denkt dat een mogelijke erkenning de deur open zet voor andere soortgelijke erkenningsaanvragen, niet enkel in Europa maar over de hele wereld. Nochtans werd ook het concentratiekamp in het Poolse Auschwitz al erkend, maar bij de erkenning werd gezegd dat die site symbool staat voor alle oorlogsgruwel en dat die beslissing geen precedent zou scheppen voor andere oorlogssites.

“Ik vermoed dat die reflectie er niet meer komt voor de definitieve beslissing. Het is zeer jammer dat net in het jaar dat we het 100-jarig einde van WOI herdenken, de sites zelf niet tot Werelderfgoed worden erkend. Ze zijn ontzettend belangrijk voor vredeseducatie en herinneringseducatie, om jongeren vandaag te laten zien welke verwoestende gevolgen dit heeft en dat we dit nooit meer willen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Tine Soens (sp.a) die het dossier nauwgezet opvolgt. “In de missie van Unesco staat dat oorlog begint in de hoofden van mensen, maar dat ook vrede daar begint.”

Toch kunnen de sites deze zomer alsnog erkend worden tijdens de beslissingsraad in Bahrein. Icomos heeft namelijk geen finaal zeggenschap, maar nooit eerder werd een dossier met een negatief advies goedgekeurd.