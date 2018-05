Waasland-Beveren werft zesde aanwinst voor volgend seizoen aan

Waasland-Beveren heeft dinsdag de overgang van Oscar Threlkeld afgerond. De 23-jarige Britse verdediger komt over van League One-club Plymouth Argyle en tekent een driejarig contract op de Freethiel. Het is al de zesde aanwinst met het oog op volgend seizoen voor de Waaslandse voetbalclub.

Threlkeld begon zijn professionele carrière als jeugdspeler bij Bolton Wanderers. In het seizoen 2014-2015 maakte de verdediger zijn debuut voor de hoofdmacht van Engelse voormalige eersteklasser. In de zomer van 2015 werd hij voor een jaar uitgeleend aan de toenmalige vierdeklasser Plymouth Argyle. Daar versierde hij een contract en dwong een seizoen later mee de promotie af naar de League One.

Hoofdscout Daniël Declerck is opgetogen met de komst van de jonge Brit. “Oscar is een rechtsback met een groot loopvermogen en aanvallende intenties. Hij is heel wendbaar en gaat graag z’n flank op en af. Bovendien kan hij daar nog eens een sterk kopspel aan koppelen. Hij zal ook altijd voor de voetballende oplossing zoeken, echter steeds zonder risico.”

Het is voor Waasland-Beveren al de zesde aanwinst met het oog op volgend seizoen. Eerder tekenden ook al Vukotic, Gamboa, Massop en Bizimana. De uitleenbeurt van de sterk presterende Anderlecht-doelman Davy Roef werd verlengd met een extra jaar.