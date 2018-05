Vliegtuig maakt noodlanding nadat raam cockpit begint te barsten: “Het toestel viel plots uit de lucht”

119 passagiers op een vlucht naar Tibet stonden maandag doodsangsten uit toen hun vliegtuig een noodlanding moest maken en het toestel plots uit de lucht leek te vallen. De oorzaak van de onvoorziene tussenstop was een raampje in de cockpit dat begon te barsten, waardoor de copiloot gewond raakte. “We kregen geen waarschuwing, het raampje barstte gewoon en toen klonk een luide knal. Mijn copiloot werd bijna naar buiten gezogen”, aldus de piloot.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij Sichuan Airlines was op weg naar Lhasa, de hoofdstad van de Tibetaanse Autonome Regio toen het in de problemen raakte en de piloten gedwongen werden om een noodlanding te maken in de Chinese stad Chengdu. Volgens de Chinese overheid - die een onderzoek voert - begon een van de raampjes in de cockpit plots te barsten en brak het toen volledig, waardoor de copiloot gewond raakte in het gezicht. Een van de leden van de crew werd ook naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze op de grond viel tijdens de noodlanding.

“Er klonk een harde knal en de verlichting viel uit”, aldus een van de passagiers. “De zuurstofmaskers vielen naar beneden en het vliegtuig begon te vallen.” Het duurde echter niet lang voor het toestel weer werd gestabiliseerd, waarna het veilig kon landen. De reizigers waren vol lof over de bemanningsleden, die “erg verantwoordelijk waren” tijdens het incident en na de noodlanding. De passagiers waren erg onder de indruk toen ze het toestel ongedeerd konden verlaten, maar 27 onder hen werden uit voorzorg verzorgd door een medisch team.

“Er werkte niks meer”

De piloot van het vliegtuig werd een ware held op sociale media nadat zijn getuigenis over het incident in de lokale en internationale pers verscheen. “Het raampje barstte gewoon en was toen weg”, verklaarde de man. “Het volgende dat ik zag, was dat mijn copiloot bijna naar buiten werd gezogen.” De onfortuinlijke man werd weer naar binnen getrokken en de piloot probeerde het toestel aan de grond te zetten. Dat was geen makkelijke opdracht: “Er werkte niks meer, alles in de cockpit zweefde gewoon door de lucht. Het vliegtuig schudde zo hard dat ik de instrumenten niet meer kon lezen.”

De Chinese overheid onderzoekt het incident, maar gaf voorlopig nog geen details over de oorzaak van het barstende raampje. De meeste passagiers konden na een kort verblijf in een hotel een latere vlucht naar de Tibetaanse hoofdstad nemen, maar een groot deel onder hen koos voor de hogesnelheidstrein om hun reis verder te zetten.