Onze Chef voetbal was tot voor dit seizoen geen fan, maar vindt Hans Vanaken nu terecht “Man van het Seizoen”

Tot voor dit seizoen waren we geen fan van Hans ­Vanaken. De middenvelder van Club Brugge kan nochtans al lang uitstekend met een bal uit de voeten en was ook de voorbije seizoenen regelmatig Man van de Match. Maar nooit in topwedstrijden. Dan ging hij te vaak ten onder als de ploeg niet draaide. Het leek wel alsof hij als eerste onzichtbaar werd.