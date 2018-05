Bewakingssector kent sterke groei

Met een zomer vol festivals en allerhande evenementen voor de deur breekt voor bewakingsagenten weer een extra drukke periode aan. “Het is een interessante job voor iedereen die iets wil bijverdienen”, zegt Tim Smits (33) van Team Service Security uit Hemiksem/Berchem.

Als gevolg van de verhoogde terreurdreiging van de jongste jaren en versterkte veiligheidsmaatregelen kent de bewakingssector een sterke groei en is de vraag naar nieuwe krachten groot. Naast de drie grote spelers zijn er ook kleinere bewakingsfirma's die hier de vruchten van plukken waaronder Team Service Security. Het nog jonge bedrijfje, ontstaan in Hemiksem, groeit als kool.

In maart vorig jaar begonnen met achttien bewakingsagenten is het team goed een jaar later uitgebreid tot een negentigtal medewerkers. Voor de drukke periode die er zit aan te komen, gaat Team Service Security nog eens op zoek naar een vijftigtal extra krachten om het team te versterken.

Tomorrowland

Tim Smits, die samen met drie vennoten de bewakingsfirma runt, zit zelf reeds veertien jaar in het vak. “Gezien de aard van het werk, voor het merendeel losstaande opdrachten, is het moeilijk om fulltime krachten in dienst te nemen. We werken dus vooral met mensen die een toffe bijverdienste zoeken”, vertelt hij.

“Tot tachtig procent van onze bewakingsopdrachten betreft evenementen, van kleine fuiven tot grote festivals als Tomorrowland en Werchter. Een aangename werkomgeving in een toffe sfeer zijn dus gegarandeerd. Voor jongeren is het een goede mogelijkheid om binnen een team van ervaren agenten een eerste werkervaring op te doen. Bovendien is er het feit dat iedereen nu tot 500 euro belastingvrij mag bijverdienen. En wie wil er tegenwoordig nu niet iets bijverdienen?”, zegt de zaakvoerder.

Om zich te scholen tot bewakingsagent bestaan er diverse opleidingen. 'Uiteraard moet u ook een blanco attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Tevens moet via Selor een psychotechnische test worden afgelegd. De screening is zowaar nog strenger dan voor politie”, zegt Smits.

Naast opleidingen die door de drie grote spelers in de sector zelf worden gegeven, kunnen jongeren ook een zevende jaar Integrale Veiligheid volgen. “Veel van die jongeren komen eerst terecht op Zaventem. Maar vaak zijn dat de minder leuke jobs. Met het merendeel van onze opdrachten op evenementen, willen wij hen een alternatief bieden. Daarnaast zetten wij ook sterk in op last minute bewaking. Daarmee proberen we het verschil te maken.”

