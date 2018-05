Naaktschilderij Modigliani duurste werk ooit geveild door Sotheby’s

Een naaktschilderij van de Italiaanse kunstenaar Amedeo Modigliani is sinds maandagavond het duurste werk dat het veilinghuis Sotheby’s ooit veilde. Dat heeft het veilinghuis bekendgemaakt. “Nu couché (sur le côté gauche)” werd op de “Impressionist & Modern Evening Sale” in New York geveild voor 157 miljoen dollar.

Op het werk, met zijn 147 centimeter breedte het grootste werk van Modigliani, is een vrouw te zien die met haar rug naar de toeschouwer op een wit deken ligt en over haar schouder kijkt. Het maakte deel uit van een aanstootgevende reeks waarin Modigliani het naaktschilderij heruitvond, zegt het veilinghuis.

Foto: EPA-EFE

“Toen ze voor het eerst werden tentoongesteld in 1917, veroorzaakten deze opvallende en sensuele beelden een aardverschuiving. De tentoonstelling werd op politiebevel gesloten. Vandaag wordt de reeks beschouwd als een van de belangrijkste reeksen uit de beginperiode van de moderne schilderkunst”, aldus Sotheby’s.

Voor de veiling werd de waarde van het werk op 150 miljoen dollar geschat. De uiteindelijke prijs maakt het schilderij het op drie na duurste kunstwerk dat ooit geveild is, als de vorige veilingen worden aangepast op het vlak van inflatie. Dat zegt een woordvoerder van Sotheby’s aan de Financial Times.

De meeste van de 22 naaktschilderijen uit de reeks behoren tot collecties van musea, waaronder het Guggenheim, het Metropolitan Museum of Art in New York en de Courtauld Gallery in Londen.

“Nu couché” werd in 2003 nog voor 26,9 miljoen dollar geveild. De prijs die maandag voor het werk werd betaald, is de tweede hoogste prijs ooit voor een werk van Modigliani. In 2015 verkocht concurrerend veilinghuis Christie’s een ander naaktschilderij uit de reeks voor 170 miljoen dollar, aan het Long Museum in Shanghai.