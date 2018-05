Alerte truckchauffeur zet politie op spoor van criminele motorbende

Bij een grootschalige actie heeft de Nederlandse politie de kopstukken van de Nederlandse motorbende ‘No Surrender’ opgepakt. Ze werden gearresteerd voor drugsmokkel. De politieactie komt er nadat één alerte truckchauffeur de politie verwittigde omdat hij vermoedde dat er een grote lading cocaïne in zijn vrachtwagen zat.

In alle vroegte werden vijf leden van de motorbende ‘No Surrender’ gearresteerd bij een grootschalige actie van de Nederlandse politie, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Honderd politieagenten voerden tegelijkertijd huiszoekingen uit. In Almere werden vier leden opgepakt en in Hilversum één. Onder hen was ook de leider van een lokale afdeling van de motorbende.

De leden werden gearresteerd nadat een Nederlandse truckchauffeur de politiediensten getipt had. In januari reed de jonge truckchauffeur voor zijn werk naar Engeland. Tijdens de rit begon de man te vermoeden dat er drugs in de lading van zijn vrachtwagen verstopt waren. Uit angst om door de Britse politie ontdekt te worden, parkeerde hij zijn truck langs de weg en vluchtte terug naar Nederland.

‘No Surrender’ had echter door dat het transport niet was aangekomen en vier mannen stonden de chauffeur op te wachten toen hij in Nederland van de ferry stapte. Ze waren gewapend met messen en boksbeugels. Wonder boven wonder wist de jongeman te ontsnappen en vluchtte naar de politie waar hij alles vertelde.

Over de truckchauffeur is niet veel bekend. Hij wordt als getuige beschermd door de politie nadat er dreigementen kwamen uit het criminele milieu.

Drie van de vier mannen die de truckchauffeur bedreigd hadden bleken achteraf lid te zijn van ‘No Surrender’. De politie arresteerde hen op aanklachten van drugssmokkel. In de vrachtwagen in Engeland werden tientallen kilo’s cocaïne gevonden.

De motorbende is ook in België actief in de drugshandel.