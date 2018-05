Politierechter spreekt automobilist vrij ondanks beelden van dashcam: “Zijn privacy werd geschonden”

Brussel - Een politierechter in Bergen heeft een 21-jarige chauffeur vrijgesproken. De man beging acht verkeersovertredingen in enkele minuten, die vastgelegd werden door de dashcam van een andere auto. Volgens de rechter waren de beelden van de dashcam echter een inbreuk op de privacy van de beklaagde en bracht de man niemand in gevaar met zijn rijgedrag. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Op 14 juni 2015 was de man uit Boussu (Henegouwen) met de auto onderweg in Dour toen hij gebeld werd. Hij zette zijn wagen aan de kant van de weg met twee wielen op de stoep.

“Mijn cliënt begon pas weer te rijden nadat hij het telefoongesprek had afgehandeld. Hij reed daarbij traag over enkele wegmarkeringen en haalde langs rechts een andere traag rijdende auto in om te kunnen invoegen aan een flessenhals”, zei advocaat Christophe Redko.

Alles werd gefilmd door een 35-jarige man uit Quaregnon, die met de beelden naar de politie stapte. Daaruit volgde een proces verbaal met acht inbreuken op de verkeerswetgeving.

De verdediging trok op het proces de privacy-kaart. De politierechter volgde grotendeels het pleidooi van advocaat Redko. “De rechtbank kan niet anders dan vaststellen dat de man erg vastberaden was om een verkeerssituatie te filmen die niet volgens de regels was, maar die ook niet het minste gevaar veroorzaakte. In plaats van zelf zijn weg verder te zetten, bleef hij halsstarrig filmen.”

Intussen is voor het parket de termijn om hoger beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak verstreken.