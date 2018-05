Kantoren Russische openbare media doorzocht, journalist opgepakt

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU heeft de kantoren van twee Russische openbare media, televisiezender RT en het nieuwsagentschap Ria Novosti, doorzocht. Een journalist van Ria is opgepakt. Het Kremlin is verontwaardigd over de actie.

“De huiszoekingen bij Ria Novosti en andere media gaan voort”, zoals de keten RT “verboden in Oekraïne”, aldus Olena Gitljanska, woordvoerster van de SBU. De journalist van Ria, Kirill Vysjinski, is in de ochtend bij zijn woning opgepakt voor “anti-Oekraïense activiteiten”, verduidelijkte ze.

“De ordediensten hebben vastgesteld” dat die media “door het agressorland (Rusland, nvdr.) werden gebruikt in zijn hybride oorlog tegen Oekraïne”, aldus nog de woordvoerster.

Volgens de SBU zijn de kantoren van Ria en RT in dezelfde vertrekken gevestigd in het centrum van Kiev. Het kantoor van Ria Novosti in Oekraïne telt een vijftiental journalisten.

“Dit zijn absoluut weerzinwekkende en schandalige acties”, aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin. Hij riep op tot een “strenge en onverzettelijke reactie” van de internationale organisaties en waarschuwde voor toekomstige “wederzijdse maatregelen”.

De actie vindt plaats kort voor Rusland een nieuwe brug tussen de Krim, het gewezen Oekraïense schiereiland dat Rusland annexeerde, en het Russische vasteland zal inhuldigen.