Hoe “De Dag van de Catastrofe” 70 jaar later alweer tot een bloedbad leidde

14 mei 2018 werd (voorlopig) de dodelijkste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de Israëli’s in 2014 de Gazastrook binnenvielen: 58 Palestijnen kwamen om het leven bij protesten tegen de bezetting. Maar niet enkel de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem ligt aan de basis van deze opstoot van volkswoede, daarvoor moeten we terug naar een dag exact 70 jaar geleden die de Palestijnen nu nog als “De Dag van de Catastrofe” bestempelen.