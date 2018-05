Vrijwilligers zien weer daglicht na verblijf van 370 dagen in ‘laboratorium op de maan’ waar ze groenten kweekten

Vier vrijwilligers maakten dinsdag weer kennis met de buitenwereld nadat ze meer dan een jaar zaten opgesloten in een ‘labo op de maan’, een afgesloten gebouw op aarde waar getest wordt of er groenten kunnen worden gekweekt in de ruimte. De groenteboeren gebruikten daarbij hun eigen fecaliën, die door middel van een fermentatieproces werden omgezet in mest voor hun gewassen. “Het eerste wat ik nu ga doen, is een grote maaltijd met vlees eten.”

De vrijwillige groentetelers bleven 370 dagen afgesloten van de buitenwereld terwijl ze hun best deden om de experimentele gewassen en groenten te kweken. Na de derde fase van het experiment - dat 110 dagen duurde - werden ze eindelijk weer herenigd met hun familie en poseerden ze trots met de vruchten van hun noeste arbeid. Al moeten de vrijwilligers momenteel nog enkele voorzorgen nemen.

“We zijn gevoeliger nu, dus moeten we maskers en handschoenen dragen”, zei Hu Jingfei toen ze weer in de bewoonde wereld was. “Het laboratorium is veel hygiënischer en we zijn bang dat we ziek zouden worden door de vele bacteriën en microben buiten.” De resultaten van de proefneming worden nu geanalyseerd en de vrijwilligers zullen ook psychische testen moeten ondergaan om te zien hoe ze met de eenzaamheid en isolatie omgaan.

Hu Jingfei zat 370 dagen vrijwillig opgesloten in het Lunar Palace 1 Foto: Ruptly

Jingfei miste alvast één ding toen ze opgesloten zat en is van plan om straks een grote maaltijd met vlees te verorberen, omdat ze dat in het laboratorium niet kon doen. Het is echter niet bekend of ze daarbij een slaatje uit het Lunar Palace 1 - de naam van haar voormalige verblijfplaats - zal eten.