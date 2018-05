Minstens zes personen opgepakt in Frankrijk in verband met aanslagen Catalonië

Brussel - In Frankrijk heeft de dienst Binnenlandse Veiligheid (DGSI) dinsdagochtend op verschillende plaatsen een reeks van arrestaties uitgevoerd binnen de Tsjetsjeense gemeenschap. Dat meldt de Franse zender France Info. In de departementen Bas-Rhin, Gironde en Haute-Garonne werden minstens zes mensen opgepakt. De arrestaties zouden gelieerd zijn aan de aanslagen in Barcelona en Cambrils in augustus 2017.

Volgens de zender, die zich beroept op politiebronnen, hield de operatie van dinsdag dus geen verband met de mesaanval van zaterdagavond in Parijs. Die aanslag was het werk van een Fransman van Tsjetsjeense afkomst.

De aanslagen van 17 augustus op de Ramblas in Barcelona en enkele uren later in Cambrils eisten 16 doden en 130 gewonden. In februari werden in Frankrijk al drie personen gearresteerd die banden hadden met een van de veronderstelde leden van de terreurcel die verantwoordelijk wordt gedacht voor de aanslagen. Twee daarvan werden nadien wegens een gebrek aan bewijzen weer vrijgelaten.

