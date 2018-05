Bondscoach Martinez geeft gegeerde doelman Van Crombrugge advies: “Juiste keuze om Ajax af te wijzen”

Op het gala van de ‘Profvoetballer van het Jaar’ werd bondscoach Roberto Martinez gespot in een gesprek met Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge. Martinez liet vorig seizoen al eens vallen dat hij erg gecharmeerd is door 25-jarige Van Crombrugge en de bondscoach is hem duidelijk nog niet vergeten. Hij gaf zelfs carrière-advies aan de doelman die door heel wat clubs gegeerd is.

De collega’s van de Duitstalige krant Grenz Echo haalden Van Crombrugge na het onderonsje met Martinez voor de camera om te polsen naar de inhoud van hun babbel.

“Het was een interessant gesprek”, vertelde Van Crombrugge (in perfect Duits). “Hij vroeg hoe het met me was en waarom hij me al een paar weken niet meer heeft zien spelen. Ik heb hem uitgelegd dat de club Boubacar (Niasse, red.) een kans wil geven en dat ik geen onnodige risico’s wil nemen met zicht op een hopelijke transfer.”

“Martinez vond zelf ook dat dit het moment was voor mij om de volgende stap te zetten in mijn carrière. Hij raadde me aan om mijn tijd te nemen en te kiezen voor een club waar ik zeker zal spelen. Hij wist dat ik vorig seizoen Ajax heb afgewezen en vond dat ik daar de juiste keuze heb gemaakt. Voor mijn ontwikkeling is het belangrijk dat ik speel. Volgens hem zal die transfer sowieso wel komen. Ik hoop dat hij gelijk heeft.”

Solliciteren naar een WK-selectie deed Van Crombrugge niet in het gesprek. “Over het WK hebben we niet gesproken. Ik hem alleen veel succes gewenst in Rusland.”

Twee miljoen

Alle Belgische topclubs houden Van Crombrugge in de gaten, maar tot een deal kwam het nog niet. Eupen wil namelijk 2 miljoen euro voor de keeper en dat houdt de teams nog tegen.

Bij Anderlecht is hij wel de eerste back-up voor het geval Matz Sels niet zou kunnen blijven. Standard houdt hem in de gaten als Ochoa zou vertrekken en ook bij Club Brugge staat hij op de lijst. Eupen anticipeert wel al op een vertrek van de doelman. Met Logan Bailly (Moeskroen) en Rafael Romo (door APOEL verhuurd aan Beerschot Wilrijk) heeft het al twee ervaren op het oog.