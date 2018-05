Turkse politie pakt 54 personen op wegens vermoedelijke banden met ISIS

In Turkije heeft de politie tijdens een raid in Istanboel meer dan vijftig personen opgepakt die ervan worden beschuldigd banden te hebben met de terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS). Dat hebben Turkse media dinsdag gemeld.

De arrestaties dateren van maandagavond en werden uitgevoerd op 19 adressen in een tiental wijken van Istanboel. In totaal werden 54 personen opgepakt en meegenomen voor verhoor naar het hoofdkantoor van de antiterreurpolitie in Istanboel. De politie zou hen ervan verdenken plannen te hebben gehad om naar Syrië te gaan.

Op 27 april berichtte het Turkse staatspersagentschap Anadolu dat vier “hoge verantwoordelijken” van ISIS in Syrië in het westen van Turkije werden opgepakt bij een poging om Turkije te verlaten door zich onder vluchtelingen te mengen.

Tijdens de eerste jaren van het Syrische conflict, dat in maart 2011 uitbrak, was Turkije de voornaamste toegangspoort naar Syrië voor buitenlanders die er de jihadistische groeperingen wilden vervoegen.