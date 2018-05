Telenet opent ‘virtual reality’-park en laat bezoekers meespelen in fictiereeks ‘De Dag’

Brussel - Telenet lanceert een gloednieuw concept: volgende maand opent het bedrijf in Antwerpen onder de naam ‘The Park’ een eerste locatie waar games in ‘virtual reality’ gespeeld kunnen worden. Daarnaast werkt het telecombedrijf aan een eigen game rond de serie ‘De Dag’, kondigde topman John Porter aan.

“Een concert, een sportwedstrijd, bungeejumpen of koffiedrinken bij een echte barista… Ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk ervaringen waarbij je zelf maximaal betrokken bent en die je volop deelt met vrienden en kennissen”, verklaarde Telenet-CEO John Porter dinsdag. “Dat gevoel willen we ook bij Telenet overbrengen. We willen entertainment intens laten ervaren. Door technologie is dat steeds meer mogelijk. Bij sportwedstrijden experimenteren we al met nieuwe tech-apparatuur om de kijker nog dichter bij de actie te brengen. Door virtual reality in te zetten, kunnen we op termijn mensen zelf ook laten meespelen in hun favoriete programma, serie of film.”

Topman John Porter Foto: BELGA

Nu op locatie, straks in uw huiskamer

Daarom opent Telenet op 16 juni ‘The Park’, een locatie in Antwerpen waar bezoekers met een VR-bril en rugzak met sensoren vrij rond in een volledig fictieve wereld waar ze zelf de hoofdrol spelen. Op termijn zou deze een link kunnen hebben met lokale films, series of programma’s. Later dit jaar zou er bijvoorbeeld een game komen rond de Telenet-fictiereeks ‘De Dag’.

Hoewel het voorlopig om VR-ervaringen op specifieke locaties gaat, is het de ambitie van Telenet om dit platform ook door te trekken naar de huiskamer en smart devices. “The Park zit op het snijpunt van onze kernactiviteiten: technologie en entertainment”, vervolgt Porter. “Telenet is uniek gepositioneerd om de schakel te vormen tussen content-creatie en de nodige infrastructuur om deze content te beleven. Door investeringen in lokale video content door te trekken naar dergelijke andere platformen worden er bovendien nieuwe partners betrokken en wordt de levenscyclus van een film, serie of programma vergroot, wat positieve effecten heeft op het lokale medialandschap.”

Foto: telenet

Een ‘Free-Roam VR’-avontuur, wat is dat?

De spelers kunnen vrij bewegen in een fysieke ruimte, zonder vast te zitten aan specifieke omkadering of bedrading. Hij of zij wandelt met VR-bril en rugzak met sensoren een levensecht decor binnen, waar hij en zijn teamgenoten de hoofdrol spelen. In de speelruimte hangen maar liefst dertigtal camera’s die alle bewegingen detecteren.

In eerste instantie zijn er twee spellen beschikbaar: ‘Moonlight survival’ en ‘Alien Defense’. In het eerste gaan de spelers in team de strijd aan tegen zombies, in het tweede redden ze de mensheid als een team mariniers. Dat aanbod zal snel uitgebreid worden met andere opties. Naast het hoofdspel zijn er nog verschillende andere VR-belevingen beschikbaar die de spelers apart ervaren. In de ‘Demo Area’ kunnen bezoekers schilderen in 3D, wandelen ze op een smalle plank tussen wolkenkrabbers en kronen ze zichzelf tot boogschietkampioen.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: telenet

Foto: telenet

Telenet, dat voor ‘The Park’ een samenwerking aanging met investeringsfonds 9.5 Magnitude Ventures, is van plan om later nog in andere steden vestigingen openen. “Dit is een significante investering voor ons. We gaan hier geen half werk leveren. We gaan ons er echt op toeleggen”, aldus Porter.

The Park opent op 16 juni, op de Belgiëlei 143 in Antwerpen. Wie al een bezoekje wil boeken, kan dat vanaf 16 mei. Voor 34,99 euro per persoon kunnen teams van vijf er een uur spelen. Meer info op www.theparkplayground.be.

Het grondplan van ‘The Park’: