Taxisector waarschuwt Weyts voor negatieve gevolgen van té radicale taxihervorming

Brussel - In een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) waarschuwen de sociale partners van de Vlaamse taxisector dat het ongewijzigd doorvoeren van het huidige ontwerpdecreet over het bezoldigd individueel vervoer, ernstige gevolgen zal hebben voor de Vlaamse steden.

De werkgevers en werknemers van de taxisector willen met hun open brief aan de minister duidelijk maken dat ze niet tegen een hervorming zijn. Ze zijn het zelfs eens met de motiveringen voor deze hervorming, namelijk een modernisering en een democratisering van de sector, zodat de taxi een volwaardige partner wordt in het Vlaamse mobiliteitsbeleid.

De sociale partners signaleren in de huidige tekst addertjes onder het gras. Die kunnen leiden tot belastingontduiking, hamburgerjobs, ongecontroleerde prijsstijgingen en taxi-oorlogen in onze steden. Werkgevers en werknemers willen van de minister Weyts dan ook een aantal aanpassingen in het ontwerpdecreet om misstanden te voorkomen. ZO pleiten ze voor een stringente wetgeving die platformen verplichtingen oplegt inzake transparantie, zodat belastingontduiking of - ontwijking en het niet vervullen van sociale verplichtingen uitgesloten wordt. Ze willen ook het behoud van een begrenzingssysteem voor het aantal taxivergunningen voor individueel vervoer en beperkende maatregelen voor (leeg) rondrijdende straattaxi’s. Ze willen ook solvabiliteitsvoorwaarden vastleggen voor kandidaat taxi-uitbaters, zodat schrijnende toestanden, waarbij een zelfstandige chauffeur 15 uur per dag moet werken om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn schulden af te betalen, vermeden worden.

Ze eisen voorts minimumtarieven voor straat- en standplaatstaxi’s, zodat multinationals de markt niet kunnen inpalmen door middel van wurgprijzen, om nadien de taxiprijzen ongecontroleerd de hoogte in te jagen. Ze willen ook dat ‘surge-pricing-praktijken’ (het aanpassen van de prijzen aan vraag en aanbod in plaats te werken met vaste tarieven, nvdr) begrensd worden.

Ze streven een algemene prijsdaling van taxiritten na door taxi-delen verder uit te werken en willen extra hefbomen voor de steden en gemeenten, zodat die de leefbaarheid van de sector op hun grondgebied kunnen waarborgen en overlast kunnen voorkomen.