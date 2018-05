OPROEP. Zorgde jouw (schoon)familie voor drama in de aanloop van je huwelijk?

Thomas Markle sr., de vader van toekomstige Britse prinses Meghan, zal komende zaterdag dan toch niet zijn dochter voor het altaar leiden. Zo zorgt de familie van Meghan Markle voor veel drama in de aanloop naar haar grote dag.

Klinkt dit herkenbaar? Stond jouw (schoon)familie ook in rep en roer tijdens de voorbereiding van je huwelijk? Was er ineens ruzie of gedoe? Stuur je verhaal naar kim.clemens@nieuwsblad.be.

