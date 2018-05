Amerikaanse president dreigt met “mollen” in het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump wil medewerkers in het Witte Huis aanpakken, die interne informatie anoniem lekken aan de pers . “Anonieme informanten zijn verraders en lafaards en we zullen opsporen wie ze zijn”, schreef Trump maandagavond op Twitter.

Het is niet duidelijk over welk incident Trump zich boos maakt. In het weekeinde hadden Amerikaanse media echter bericht dat een medewerkster van het Witte Huis zich minachtend over de door kanker getroffen John McCain had uitgelaten. Dat veroorzaakte opnieuw debatten over de toon die in het Witte Huis onder Trump gehanteerd wordt.

De 81-jarige McCain, een invloedrijke Republikein, lijdt aan een hersentumor. Over zijn verzet tegen Trumps kandidate voor de directeursfunctie bij de CIA, Gina Haspel, zou presidentieel medewerkster Kelly Sadler gezegd hebben: “Dat doet er niet toe. Hij is toch stervende”. Tenminste, dat is wat de pers schrijft onder aanhaling van anonieme bronnen.

In zijn Tweet noemde Trump de informatielekken in het Witte Huis een “massale overdrijving van de Fake News media”. Die media willen “hem zo slecht mogelijk voor de dag brengen”.