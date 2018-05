Duitsland wacht WK niet af en verlengt contract van bondscoach Joachim Löw

Joachim Löw heeft zijn contract als bondscoach van wereldkampioen Duitsland verlengd tot 2022. Dat maakte bondsvoorzitter Reinhard Grindel bekend op de persconferentie voor de Duitse voorselectie voor het WK in Rusland.

De 58-jarige Löw is al sinds 12 juli 2006 bondscoach van het Duitse nationale elftal. Hij volgde toen Jürgen Klinsmann op, van wie hij daarvoor twee jaar de assistent was.

Löw loodste Duitsland in 2014 in Brazilië naar de wereldtitel en in 2017 naar winst in de Confederations Cup. Hij won met de Mannschaft ook al een bronzen medaille op het WK in 2010, twee bronzen EK-medailles in 2012 en 2016 en een zilveren medaille op het EK in 2008.

Bondsvoorzitter Reinhard Grindel maakte tegelijk bekend dat de contracten van teammanager Oliver Bierhoff en assistent-coach Marcus Sorg tot 2024 zijn verlengd. Ook Thomas Schneider, de tweede assistent van Löw, en keeperstrainer Andreas Köpke tekenden bij tot 2022.