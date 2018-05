Autoverkoper Cardoen komt in Franse handen

Brussel - De autoverkoper Cardoen wordt overgenomen door Aramisauto.com, een Franse speler die gespecialiseerd is in de onlineverkoop van tweedehandswagens. Dat meldt Cardoen dinsdag. Het gaat vooral om een aandelentransactie, in de praktijk verandert er weinig, zegt CEO Wim Vos.

De aandeelhouders van Cardoen - het investeringsfonds KeBek en de familie Cardoen - verkopen hun aandelen aan Aramisauto.com. Dat is al actief in Frankrijk en Spanje.

Volgens Vos past Cardoen uitstekend in de ambitie van Aramisauto.com, dat “een Europees autoverkoopnetwerk wil uitbouwen dat zeer sterk online gericht is”. “De toekomst is multikanaal”, aldus nog Vos, met name een combinatie van fysieke winkels en onlineverkoop.

In de praktijk verandert er niets. “Dit is absoluut géén kostenfusie, zo hebben we het personeel ook verzekerd”, benadrukt de CEO van Cardoen. Het management blijft aan boord en aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers wordt niet geraakt.

Ook de naam Cardoen blijft bestaan, net als de uitbreidingsplannen. Zo openen de komende zes maanden vestigingen in Geel, Charleroi en Luik de deuren.

“Dankzij deze extra knowhow kan Cardoen zijn doel nog sneller verwezenlijken: aan klanten de handigste manier bieden om een auto te kopen, met een sterkere interactie dan ooit tussen de website en ons netwerk van autosupermarkten”, wordt Vos in een persbericht geciteerd. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Belgische regulator.

Cardoen heeft dertien autosupermarkten in heel België, waarvan zes eigen winkels en zeven via een franchiseovereenkomst. De onderneming stelt ongeveer 110 mensen tewerk, en nog eens 60 à 70 als je de franchisezaken meetelt. Ze draait op jaarbasis een omzet van 160 miljoen euro en verkoopt meer dan 13.000 auto’s van 25 automerken.