Marc Coucke informeert bij ex-club: trekt ook Milic van Oostende naar Anderlecht?

De voorbije week werden vooral aanvallers aan Anderlecht gelinkt, nu is ook het defensieve compartiment aan de beurt. Op 31 januari was paars-wit erg geïnteresseerd in verdediger Antonio Milic van KV Oostende. Er was toen bijna een akkoord maar de deal sprong in laatste instantie af wegens belangenvermenging. Marc Coucke had KVO nog niet verkocht. Nu informeerde de voorzitter dan toch bij zijn ex-club over een mogelijke transfer.

Het dossier Milic zat een tijdlang in de koelkast maar nu heeft Coucke toch bij KVO-voorzitter Peter Callant opnieuw geïnformeerd naar Milic. Met de Kroaat zelf moet niet al te veel onderhandeld worden. Hij wil tekenen aan dezelfde voorwaarden als in januari, maar bij KV Oostende liep uit Anderlecht nog geen bod binnen en Callant is momenteel ook in het buitenland.

Musona ook?

Nog even afwachten of en wanneer Anderlecht echt zal toeslaan. Ook Knowledge Musona wordt overigens aan Anderlecht gelinkt. De Zimbabwaanse flankspeler was een van de lievelingsspeler van Coucke bij de kustploeg, maar ook voor hem is er geen bod en hij is duurder dan Milic.

Al drie transfers van Anderlecht

KV Oostende moet wel eerst wat uitgaande transfers doen voor ze aanwinsten voor volgend jaar kunnen realiseren en misschien helpt Anderlecht wel een handje.

Anderlecht plukte wel al Elias Cobbaut weg bij KV Mechelen en Yevhenii Makarenko bij KV Kortrijk. En werd met de 21-jarige dribbelaar Kristal Abazaj “één van de grootste talenten in Albanië” binnengehaald.