OVERZICHT. Hier zal u woensdag hinder ondervinden van de pensioenbetoging in Brussel

Bijna exact vijf maanden na de vorige vindt er woensdag opnieuw een nationale betoging tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel plaats in Brussel. Vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben hun leden opgeroepen om massaal aanwezig te zijn en verwachten ruim 50.000 manifestanten - ofwel 20.000 meer dan bij de betoging in december vorig jaar. De politie verwacht een pak verkeershinder en raadt aan om Brussel woensdag te mijden. De hinder zal echter niet alleen beperkt blijven tot de weg. Een overzicht:

De betogers verzamelen woensdagvoormiddag aan het Noordstation en de Albert II-laan. Het vertrek is gepland om 11.30 uur, zo meldt de politie van Brussel. “Het verleden leert ons dat belangrijke verkeersassen al vroeger afgesloten kunnen worden. Alle geparkeerde voertuigen op de gehele middenberm van de Zuidlaan en Poincarélaan nabij het zuidstation getakeld zullen worden. Ook op het parcours geldt een parkeerverbod”, aldus woordvoerster Ilse Van de Keere. “We zullen daar in groten getale aanwezig zijn, voornamelijk met mensen die zich specifiek met de mobiliteit bezighouden, maar ook een reserve die ingeschakeld kan worden om de openbare orde te garanderen.”

Het parcours van de betoging ziet er als volgt uit: Albert II-laan – Kruidtuinlaan – Pacheco/Berlaimontlaan – Keizerslaan – Cellebroersstraat – Lemonnierlaan – Zuidlaan/Poincarélaan (ontbinding rond 14 uur).

“We verwachten verkeershinder in en rond het centrum en verzoeken nadrukkelijk om Brussel met de auto zo veel mogelijk te mijden. Voor uw noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel vragen wij om de voorkeur te geven aan het openbaar vervoer. Bus- en tramlijnen kunnen wel lokaal worden omgeleid. De metro rijdt normaal.”

5.000 tot 10.000 leerkrachten verwacht

Op basis van een bevraging bij de onderwijsbonden verwacht Koen van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), woensdag minstens 5.000 en mogelijk zelfs 10.000 onderwijsmensen in de straten van Brussel. “We verwachten minimaal 5.000 mensen uit het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en de hogescholen, maar het zal mij zeker niet verbazen als we aan de 10.000 deelnemers uit het onderwijs alleen komen”, aldus Van Kerkhoven. Volgens de vakbondsman verloopt de communicatie van de scholen over de actiedag van woensdag naar de ouders toe “op een normale manier, zoals bij vorige actiedagen”.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Foto: Photo News

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukte maandag dat schoolbesturen “duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen”. Ze verwijst naar de bestaande omzendbrief. Die bepaalt onder meer dat het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. “Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden.”

NMBS: “Extra treinen en voordelig ticket voor betogers”

Er zullen woensdag acht extra treinen rijden naar Brussel naar aanleiding van de pensioenbetoging, zo meldde de NMBS maandag. De betogers kunnen ook gebruikmaken van een speciaal evenementenbiljet, dat meestal goedkoper uitkomt dan een gewoon biljet.

Op vraag van de vakbonden wordt het treinaanbod naar de hoofdstad versterkt, zegt de spoorwegmaatschappij. De acht extra treinen zullen allemaal buiten de piek rijden en vertrekken vanuit Luik, La Louvière, Moeskroen, Antwerpen en Oostende. De bonden verzamelen om 10 uur aan het Noordstation.

Foto: BELGA

Rest van de week hinder bij De Lijn

Bij vervoersmaatschappij De Lijn verwacht men woensdag hinder over het hele net, al zal de grootste hinder voor de steden zijn, luidt het in een persbericht. Woensdag vindt niet alleen de pensioenbetoging plaats in Brussel, maar wordt ook voor het eerst het systeem getest waarin werkwillige chauffeurs worden ingezet op vooraf bepaalde prioritaire lijnen. De directie verwacht ook hinder van donderdag tot zondag. Die dagen staken de socialistische en liberale vakbond tegen de nieuwe structuur van De Lijn.

MIVB-net mogelijk sterk verstoord

Het MIVB-net zal woensdag mogelijk sterk verstoord zijn door de pensioenbetoging. De Brusselse vervoersmaatschappij raadt haar reizigers dan ook aan om in alternatieven te voorzien. “Het is voor de MIVB momenteel erg moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal deelnemen aan de betoging en van de omvang van de hinder. De MIVB stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de belangrijkste lijnen te bedienen”, klinkt het in een persbericht.

Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren, opent de MIVB haar Contact Center (070-23.20.00) al vanaf 6 uur op woensdagochtend. De website mivb.brussels, de mobiele site en de MIVB-app informeren de reizigers in reële tijd.

Foto: dbw

Huisvuilophaling

De vakbondsactie op woensdag zal wellicht ook een impact hebben op de afvalophaling in de regio Dendermonde-Wetteren. Afvalintercommunale Verko kon nog niet inschatten waar het afval zou kunnen blijven staan. Verko vraagt begrip voor de situatie en vraagt inwoners om niet-opgehaald afval vrijdagavond aan de straatzijde te verwijderen en aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort.

In de regio van Gent voorziet intercommunale IVAGO niet in ophaling op woensdag, maar in de containerparken zijn de gevolgen van de nationale actie mogelijk wel merkbaar. Ook andere dienstverlening en de reinigingsdiensten worden mogelijk beïnvloed door de syndicale actie.

EcoWerf, de intercommunale die het afval ophaalt in het grootste deel van het arrondissement Leuven, verwacht dat de afvalophaling op woensdag verstoord zal zijn, maar neemt nu al de nodige maatregelen om de problemen zo goed mogelijk op te vangen. “We hebben weet van een aantal mensen die zullen deelnemen aan deze betoging”, zegt woordvoerder Jos Artois. “We zijn bezig met een herplanning om prioritair het huisvuil en GFT-afval op te halen. Het is minder erg dat het papier en karton en PMD een paar dagen blijft staan. We zullen de bewoners dinsdag al laten weten op welke dagen dit afval wel zal kunnen worden opgehaald.”

Foto: BELGA

Piloten staken opnieuw

De vluchten van Brussels Airlines verlopen dinsdag volgens schema, maar woensdag staken de piloten opnieuw, zo meldt de luchtvaartmaatschappij. “Net als maandag zal het merendeel van de vluchten woensdag geannuleerd worden”, meldt woordvoerster Kim Daenen. “Een 60-tal vluchten zal doorgaan, zo’n 220 worden geschrapt. We verwachten echter geen chaos op de luchthaven omdat de staking al lang op voorhand werd aangekondigd en omdat de meeste reizigers op de hoogte zijn.”

Daenen verwacht ook geen extra hinder door de pensioenbetoging in Brussel. “Alles hangt af van de andere dienstverlening op de luchthaven, maar omdat we al zo’n beperkt programma draaien, verwachten we geen al te grote problemen.”

Het sociaal conflict bij Brussels Airlines draait onder meer rond de pensioenen, de lonen en de balans tussen werk en privé. Overleg met de vakbonden leverde maandag nog niets op. Woensdag worden de gesprekken voortgezet.

Op de luchthaven van Zaventem, Brussels Airport, verwachten ze echter geen problemen door de pensioenbetoging in Brussel. “Omdat er wel wat hinder kan zijn om tot hier te komen met het openbaar vervoer, raden we de reizigers aan om op tijd naar de luchthaven te komen”, aldus woordvoerster Anke Fransen.

Ook hinder bij Bpost

“Door de betoging van woensdag zal de postbedeling mogelijk over het hele land verstoord zijn”, zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck. “Hoe groot die hinder zal zijn, is nu nog koffiedik kijken. Mogelijk zal dat erg verschillen van plaats tot plaats. De kranten zullen normaal gezien wel grotendeels verdeeld worden, al kan dat mogelijk iets later dan normaal zijn. Voor brieven en pakjes is het een ander verhaal. Dat is afhankelijk van de aanvoer van de sorteercentra naar de distributiecentra vannacht en van de afvoer van de distributiecentra naar de klant morgenvroeg.”