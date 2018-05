Andres Iniesta is er nog steeds niet uit waar zijn toekomst ligt: “Er zijn nog twee scenario’s”

De aanvoerder van FC Barcelona Andrés Iniesta (34), die zondag zijn laatste wedstrijd speelt voor de Catalaanse club, twijfelt of hij zijn carrière in China dan wel in Japan zal voortzetten. Volgende week zou de Spaanse international zijn beslissing bekendmaken.

“Er zijn twee scenario’s, China en Japan, met elk hun voordelen. We moeten nog enkele kleine zaken evalueren, we zullen alles tegen elkaar afwegen waarna de keuze valt op wat ons het beste lijkt”, zei Iniesta maandagnacht in een interview op de Spaanse radiozender Onda Cero.

“Volgende week zullen we beslissen”, vervolgde Iniesta, die in zijn loopbaan tot nu enkel het clubshirt van Barça droeg. “Daarna is er het WK (14 juni-15 juli). Ik wil dat dit geregeld is, zodat ik me daarop kan concentreren.”

Eind april kondigde Iniesta aan dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij Barcelona, de club waarvoor hij al 22 jaar aantreedt. De aanvallende middenvelder veroverde bij Barça maar liefst 32 trofeeën, eind april mocht hij de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis vieren. Zondag speelt Iniesta in Camp Nou zijn afscheidswedstrijd tegen Real Sociedad, op de 38e en laatste speeldag van de Primera Division.