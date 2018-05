Gent geeft 70 historische graven opknapbeurt

Gent - De stad Gent heeft een 70-tal historische graven op de begraafplaats Campo Santo een opknapbeurt gegeven. Op die heuvel vinden bezoekers ook de grafzerken van prominenten als striptekenaar Marc Sleen, kunstpaus Jan Hoet, zanger Luc De Vos en minister van Staat Wilfried Martens. Het stadsbestuur maakt een half miljoen euro vrij voor de vernieuwing van de begraafplaats, waarvan een deel erkend is als monument.

Het gaat om de belangrijkste restauratie-opdracht sinds 1847. “We willen als stadsbestuur zorg dragen voor het funerair erfgoed”, zegt schepen van Burgerzaken Sophie Bracke (Open Vld). “Maar ook Gentenaars kunnen hun steentje bijdragen. Ze kunnen een concessie aangaan voor de gerestaureerde kelders of zelf een monumentaal graf restaureren in ruil voor een concessie.”

Bij deze eerste restauratie werden 70 van de zowat 600 grafzerken op de heuvel, de Kapelleberg, al onder handen genomen.

Op de grafheuvel van Campo Santo staan in totaal ongeveer 150 grafmonumenten. 80 graven op de heuvel werden niet gerenoveerd. Ze waren in goede staat of nog in concessie. De concessionarissen van graven die in slechte staat zijn, worden binnenkort gecontacteerd met de vraag om hun graven te restaureren. Als dat niet gebeurt, kan de concessie worden ingetrokken. De Stad Gent geeft aan nabestaanden wel subsidies om een grafmonument te restaureren. Het hoeft dus niet zover te komen dat grafmonumenten moeten verdwijnen.

De stad Gent werkt ondertussen aan een breed beheersplan van de zowat 90.000 grafzerken. Een groep deskundigen brengt in kaart hoeveel markante graven nood hebben aan een opknapbeurt. Dat beheersplan komt de volgende legislatuur op tafel.