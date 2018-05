“Ze hebben onze vriend André als een hond begraven”

Brussel - Schande. En schaamte. Dat voelt het Collectief van Brusselse Straatdoden. Het Collectief luistert uitvaarten op van daklozen, zodat ze niet anoniem worden begraven. “Nu hebben ze onze medewerker André, een ex-dakloze, begraven zonder op ons te wachten. Schande”, schreeuwt het Collectief.

“Toen André (60) onlangs is overleden, hadden we afspraken gemaakt met de Brusselse gemeente waar hij werd begraven en de begrafenisondernemer. We wisten dat er geen familie van André naar de uitvaart zou komen. Daarom zouden wij een plechtigheid houden aan zijn graf. We hadden daarover afspraken gemaakt met de gemeente en de begrafenisondernemer: De dienst aan het graf van André zou om 11 uur zijn”, zegt Florence Servais woordvoersters van het Collectief van de Straatdoden.

Liedje op CD

Op de dag van de begrafenis trok het Collectief met tien mensen naar het kerkhof van Brussel. Er was met alle betrokken afgesproken dat ze aan het graf van André foto’s zouden neerzetten, wat vertellen over André en een cd het Andrés favoriete liedje “Il est libre Max” (Maxime Le Forestier) zouden afspelen.

“We zouden dat doen vlak voor de kist werd neergelaten. Maar toen we om 10u.30 arriveerden, kwam de begrafenisondernemer net het kerkhof afgereden. Zonder de kist van André. Die was al begraven. Ze hadden niet gewacht op ons. Ze hadden André helemaal alleen begraven. Als een hond in de grond gestopt. Erg. heel erg. Ook al omdat André, een ex-dakloze die sinds kort een vast verblijf had, altijd met ons meekwam naar uitvaarten van andere daklozen. Nu was André zelf alleen begraven”, zegt Florence Servais.

Het Collectief van Straatdoden heeft uitgezocht wat er verkeerd ging: een communicatiefout tussen de bazen van het uitvaart bedrijf en de werknemers. “Ze hebben hun excuses aangeboden en we hebben die aanvaard.”

Trop is trop

Jean Peeters van het Front van de Daklozen zegt dat het nu genoeg is geweest. “Jaarlijks organiseren wij zo’n 40 uitvaarten voor straatdoden. Toch gemiddeld vijfmaal wordt er ondanks afspraken geen rekening met ons gehouden. Dit moet stoppen.”

Het Collectief wil niet zeggen in welke van de 19 Brusselse gemeentes hun vriend André is begraven. Dat maakt het onmogelijk om een reactie bij de burgemeester te vragen.