Vrachtwagen verliest lading: rijweg herschapen tot tapijt van gebroken glas

Over een afstand van een twintigtal meter lag de Polderdreef bezaaid met gebroken glas. Foto: JDD

De Pinte - In de Polderdreef in De Pinte heeft een vrachtwagenbestuurder dinsdagmiddag rond 12 uur de straat bezaaid met gebroken glas. De laadklep van de vrachtwagen ging per ongeluk open, waardoor een hele lading opgehaald leeggoed op rijweg terechtkwam.

De politie van de zone Schelde-Leie kreeg rond het middaguur een oproep van ladingverlies binnen. De Polderdreef, naast het kerkhof van De Pinte, lag bezaaid met honderden gebroken glazen flessen en bokalen, afkomstig uit de glascontainers uit de gemeente.

Een vrachtwagen die de glascontainers kwam ledigen, reed per ongeluk met een openstaande laadklep de baan op, waardoor de lading over een twintigtal meter op de rijweg terechtkwam. De Polderdreef bleef een tijdlang afgesloten in beide richtingen, om de brandweer de nodige opruimwerken te kunnen laten uitvoeren.