Neuer wel maar Götze niet in Duitse WK-selectie

Borussia Dortmund-middenvelder Mario Götze zit niet in de voorselectie van Duitsland voor het WK in Rusland. Dat heeft bondscoach Joachim Löw dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bayern München-doelman Manuel Neuer hoort na een seizoen vol blessureleed wel bij de 27-koppige groep.

Voor de 25-jarige Götze, die vier jaar geleden het enige doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië maakte, is er geen plek. Hoewel Götze al aan zeventien doelpunten en elf assists zit in 63 interlands, speelde hij sinds november 2016 slechts 25 minuten voor de Mannschaft, in de oefeninterland tegen Frankrijk (2-2). “Mijn job als bondscoach betekent jammer genoeg dat ik soms dromen aan diggelen moet slaan”, zei Löw over zijn beslissing. “Ik beslis nooit tegen een speler, maar voor het team.”

Löw, die dinsdag ook zijn contract verlengde bij de Duitse nationale ploeg tot 2022, maakte in zijn 27-koppige lijst wel plaats voor Bayern-doelman Manuel Neuer. De 74-voudig international en aanvoerder van de Mannschaft stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje, maar traint inmiddels weer mee bij Bayern. Maar met alleen nog de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt in het verschiet, is het de vraag of Neuer nog minuten zal maken voor zijn club.

Een andere opvallende naam in de voorselectie is die van Nils Petersen. De 29-jarige spits scoorde dit seizoen in de Bundesliga vijftien doelpunten voor SC Freiburg en krijgt de voorkeur op Sandro Wagner, de doublure van Robert Lewandowski bij Bayern München. In de WK-kwalificatie scoorde Wagner nog vijf keer voor de wereldkampioen, maar hij mag dus al zeker niet mee naar Rusland. Petersen speelde tot nog toe enkel jeugdinterlands voor Duitsland, maar werd nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg.

De definitieve selectie moet op 4 juni overgemaakt worden aan de FIFA. Löw heeft dus nog iets minder dan drie weken tijd om te beslissen welke drie spelers alsnog uit zijn kern vallen. Het WK begint voor de Duitsers op 17 juni. Dan nemen ze het in groep F op tegen Mexico. Op 23 juni treft Duitsland Zweden en op 27 juni Zuid-Korea.

LEES OOK: Duitsland wacht WK niet af en verlengt contract van bondscoach Joachim Löw

De voorselectie:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Mats Hummels (Bayern München), Jerome Boateng (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Sule (Bayern München), Antonio Rudiger (Chelsea)

Middenvelders: Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Sebastian Rudy (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Schalke 04), Leroy Sane (Manchester City), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gundogan (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Aanvallers: Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (Stuttgart), Nils Petersen (Freiburg), Thomas Müller (Bayern München)