Overheid legt influencers strenge regels op: #reclame voor elke gesponsorde post, en daar blijft het niet bij

Omdat bedrijven steeds vaker een beroep doen op online influencers om hun merk, product of dienst te promoten, heeft de FOD Economie dinsdag nieuwe richtlijnen voorgesteld die duidelijk moeten maken dat bepaalde posts of video’s gesponsord zijn.

Het is voor consumenten niet altijd even duidelijk dat een online influencer - iemand met een groot bereik of veel volgers op sociale media - vergoed wordt voor het voeren van reclame voor een bepaald merk of product. Daarom heeft de federale overheidsdienst Economie nu regels uitgevaardigd waar elke influencer zich moet aan houden.

De regels zijn opvallend streng: zo zal bijvoorbeeld elke Facebook- of Instagrampost moeten beginnen met het woord ‘reclame’ als er een vergoeding of ander voordeel tegenover staat. Maar ook als je een affiliate link deelt, waarbij je een commissie krijgt op elke verkoop via de link, is de vermelding verplicht.

Een voorbeeld van een gesponsorde post die voortaan gelabeld zal moeten worden.

De FOD benadrukt verder dat wie de advertentie plaatst, de influencer zelf dus, aansprakelijk is voor inbreuken. Ook ondernemingen die opdracht geven tot het plaatsen van de reclameposts, zoals reclamebureau’s, kunnen verantwoordelijk worden gehouden in geval van inbreuken. Overtredingen kunnen boetes opleveren die 208 tot 400.000 euro bedragen.

De richtlijnen zijn van toepassing op alle sociale media, zoals bijvoorbeeld blogs, vlogs, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Pinterest, Flickr, Vine, Tumblr, Google+ en LinkedIn. Wij zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Belangrijkste regels

- Om het voor lezers duidelijk te maken dat een artikel op een blog reclame bevat, moet je de post bovenaan in de titel met “reclame” of (reclame) labelen. Ook als het een gemengd artikel is dat zowel niet-commerciële inhoud als reclame bevat, moet je het label “reclame” of (reclame) voor de titel vermelden.

- Als je een foto of een filmpje via Instagram publiceert, moet je aan het begin van de post het label “reclame” of #reclame plaatsen. Het louter taggen van het merk of product is niet voldoende.

- Op Twitter moet je het label “reclame” of #reclame aan het begin van de tweet plaatsen. Wanneer de online influencer een reclamepost van een blog of andere sociale media op Twitter deelt, moet hij die tweet eveneens met “reclame” of #reclame labelen.

Ook posts als deze zullen voortaan met #reclame moeten beginnen.

- Op Facebook moet je het label “reclame” helemaal vooraan in uw Facebookpost plaatsen. Als je via Facebook een link deelt naar reclame op andere sociale media, moet je zowel de oorspronkelijke post als de post waarmee het bericht via Facebook wordt gedeeld met “reclame” labelen.

- Wanneer je een foto of filmpje via Snapchat publiceert of verstuurt, moet je het label “reclame” op de foto of het filmpje zelf plaatsen.

- Als je een filmpje via YouTube publiceert, moet de geschreven vermelding “reclame” tijdens de video weergegeven worden op het ogenblik dat het product, het merk of de dienst wordt aangeprezen, en dat op regelmatige tijdstippen en minstens om de 15 seconden. De vermelding moet steeds minstens 3 seconden zichtbaar blijven.

Lees hier de uitgebreide guidelines na.