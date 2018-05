KV Mechelen stelt fier aanwinst De Camargo voor: “Blij dat ik weer in België aan de slag kan”

KV Mechelen heeft met Igor de Camargo (35) aanvallende ervaring aan de kern voor volgend seizoen toegevoegd. De spits tekent een contract van twee seizoenen Achter de Kazerne, dat meldt de club die degradeert naar 1B. “Het was een mooie periode in Cyprus, maar ik ben blij dat ik nu bij KVM in België aan de slag kan”, zo zegt hij in een eerste reactie.

De ex-Rode Duivel voetbalde afgelopen seizoen voor het Cypriotische APOEL Nicosia. Met die club speelde de Camargo de groepsfase van de Champions League én werd hij afgelopen weekend landskampioen. In alle officiële wedstrijden voor APOEL Nicosia scoorde de Camargo 22 keer. Eerder kwam de Belg met Braziliaanse roots onder meer uit voor KRC Genk, Standard, Borussia Mönchengladbach en Hoffenheim. Nu keert hij dus terug naar België.

“Het was een mooie periode in Cyprus, maar ik ben blij dat ik nu bij KVM in België aan de slag kan”, zo zegt hij. “Het project dat deze mooie club voorstelt, daar wil ik graag aan meewerken. Of het nu 1B of toch nog 1A wordt: ik ben tevreden dat ik weer op Belgische bodem kan voetballen.”