Curatoren maken stand van zaken op bij failliet Lierse

De twee curatoren van de ter ziele gegane voetbalclub K. Lierse SK zijn volop bezig met een stand van zaken op te maken van het bedrijf. Onder meer de middelen worden in kaart gebracht, evenals de lopende contracten. Zo wordt dinsdag vernomen bij curator Jeroen Pinoy.

Maandag heeft de rechtbank van koophandel in Mechelen het failliet uitgesproken van de cvba Koninklijke Lierse Sportkring, alsook van de vzw K Lierse SK jeugd. Dit gebeurde nadat de voetbalclub uit 1B de boeken vrijdag zelf had neergelegd.

Meteen na hun aanstelling zijn de curatoren Jeroen Pinoy en Luc De Pretre, zoals gebruikelijk is, ter plaatse gegaan om te starten met het oplijsten van de verschillende activa die aanwezig zijn in de zaak.

Een inschatting van de schulden van Lierse is er volgens Pinoy voorlopig nog niet. In de komende weken kunnen er verschillende vorderingen van schuldeisers binnenlopen.

Tegelijk worden alle lopende contracten in kaart gebracht, zoals huurcontracten of de contracten met de spelers. Voorlopig zijn zij nog niet ontslagen. Pinoy schat in daar over maximaal twee tot drie weken duidelijkheid over te kunnen scheppen.

Geen matchen meer

De curator herhaalt dat de intentie overeind blijft om geen matchen meer te laten plaatsvinden. Lierse gaf forfait voor de laatste twee duels in play-off 2, tegen Waasland-Beveren en Zulte Waregem.

Dinsdagmiddag had de curatele ook nog geen vragen ontvangen over bijvoorbeeld eventuele samenwerkingsverbanden. Voetbalclub Lyra en het supporterscollectief Lierse Voor Altijd hopen na het faillissement van Lierse samen te werken om een grote eengemaakte club uit Lier uit te bouwen. Beide partijen hopen dat K. Lyra Lierse SK (KLLSK), zoals het team zou heten, volgend seizoen al in competitie kan treden in de derde amateurklasse. Het project werd maandag voorgesteld.

